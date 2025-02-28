Emekli olmamış ve emeklilik dilekçesi veremeye hazırlanan vatandaşlara kritik uyarı geldi. Şubat ayının sonuna kadar SGK'ya başvuruda bulunmayan emekli adayları yılın ilk bayram ikramiyesini alamayacak. Emeklilik işlemlerinin tamamlanması belirli bir süre aldığı için, başvuru tarihini kaçıranlar o yılın bayram ikramiyesini de almaya hak kazanamayacak. İkramiyelerin 3 bin 720 lira ile 4.500 lira arasından zamlanması öngörülüyor.

EMEKLİLİK DİLEKÇESİ VERECEKLER DİKKAT

Emekli olmamış ve emeklilik dilekçesi verecek vatandaşlara kritik uyarı yapıldı. Şubat ayı sonuna kadar SGK'ya başvurmayanlar yılın ilk bayram ikramiyesinden faydalanamayacak. Yılda iki defa ödenen bayram ikramiyeleri, başvuru gerekmeksizin emekli maaşı yatırılan hesaplara otomatik olarak aktarılıyor. Fakat başvuruların zamanında yapılması gerekiyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ ALMAK İÇİN BAŞVURUDA SON TARİH BUGÜN

Ramazan Bayramı ikramiyesinden faydalanmak isteyen kişilerin en geç 28 Şubat 2025’e kadar emeklilik dilekçesini vermesi gerekiyor. Maaş bağlanma süreci sebebiyle bu yılki bayram ikramiyesinden yaralanmak için emekli adaylarının SGK'ya başvurmaları ve emeklilik sürecini başlatmaları şartı bulunuyor. Kurban Bayramı içinse son başvuru tarihi 31 Mayıs 2024 olarak bekleniyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Emekli bayram ikramiyesi zam senaryoları şu şekilde

* Yüzde 24 artış uygulanırsa ikramiye 3.720 lira olabilir.

* Yüzde 15.75 enflasyon baz alınırsa ikramiye 3.472,50 lira seviyesinde olabilir.

* Yıllık enflasyon (Yüzde 44.38) dikkate alınırsa ikramiye 4.331,40 lira olabilir.

* Yüzde 50 artış yapılırsa ikramiye 4.500 liraya çıkabilir.