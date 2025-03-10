Son dakika... Milyonların beklediği emekli bayram ikramiyesi belli oldu.

Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmasına ilişkin düzenleme torba kanun teklifle Meclis'e sunuldu.

AKP Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapan 18 maddelik yasa teklifi Meclis Başkanlığına sundu. Yaklaşık 16. 5 milyon emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyelerindeki artışta yasa teklifinde yer aldı.

Yapılan düzenlemeye göre, emeklilere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında 3’er bin lira olarak ödenen bayram ikramiyesi 4 bin liraya yükseltildi. İki bayramdan biner TL’lik artışla emeklilere ödenecek ikramiyenin maliyeti 37 milyar lira olarak hesaplandı.

NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

2025 yılında Ramazan Bayramı 30 Mart’ta, Kurban Bayramı ise 6 Haziran’da başlayacak. Önceki yıllardaki uygulamalara bakıldığında, ikramiyelerin bayramdan yaklaşık bir hafta önce hesaplara yatırılmıştı. Bu doğrultuda, Ramazan Bayramı için ödemelerin 24-28 Mart tarihleri arasında yapılması tahmin ediliyor.

KİMLER İKRAMİYE ALACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı alanlar ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecek.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'de emekli bayram ikramiyelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Güler, "Emeklilerimize verilen Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye tutarında yapılan değerlendirmeler sonucunda, bütçe dengeleri de dikkate alınarak ikramiyeyi 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarıyoruz. Yaklaşık 16 milyon emeklimiz var. Bu artışla beraber toplamda bütçe karşılığı 30 milyarın üstünde bir rakamı da bütçe dengelerini dikkate alarak Maliye ve Hazine Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Bey'in başkanlığında Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda çalışmalar tamamlandı. Bu oran belirlenerek kanun teklifimize de yer verilmiş oldu. Bütçemize ve emeklimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.