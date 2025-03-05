Milyonlarca emekli, 2025 yılı Ramazan Bayramı'na sayılı günler kalmışken, bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağını merak ediyor. 2024 yılında, emekli bayram ikramiyeleri yüzde 50 oranında artırılarak 3 bin TL'ye yükseltilmişti. Bu yıl ise ne olacağı büyük bir merak konusu haline geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda, emekli ikramiyelerinde artış olacağına dair ipuçları verilmişti. Peki, 2025 Ramazan Bayramı'nda emekliler ne kadar ikramiye alacak? İşte gündemdeki 3 zam formülü…

KONUŞULAN İKRAMİYE ARTIŞ FORMÜLLERİ

Emekli ikramiyelerine yapılacak artış için gündeme gelen 3 farklı formül şu şekilde:

İlk Formül: Ocak Zammı Oranında Artış

Bu formüle göre, emekli ikramiyeleri, ocak ayında yapılan maaş artışı oranında artırılabilir. 6 aylık enflasyon oranı %15.75 olduğundan, ikramiyeler 3.472 TL’ye kadar çıkabilir. Bu rakam yuvarlanarak 3.500 TL’ye tamamlanabilir, dolayısıyla toplam ödeme 7.000 TL'ye ulaşabilir.

İkinci Formül: Yıllık Enflasyon Oranı

2024 yılı enflasyonu %44.38 olarak gerçekleşti. Eğer ikramiyeler bu oranda artırılırsa, emekliler bayram başına 4.331 TL alacaklar. Yuvarlama ile bu rakam 4.500 TL’ye çıkabilir ve toplam ödeme 9.000 TL’ye ulaşabilir.

Üçüncü Formül: %50 Artış

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi, %50 oranında bir artış yapılması durumunda ikramiye 4.500 TL’ye çıkacak ve toplam ödeme 9.000 TL olacak. Bir diğer seçenek ise seyyanen ödeme ile 5.000 TL’lik bir ikramiye verilip, iki dönem için toplamda 10.000 TL ödenmesi.