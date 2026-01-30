Emekliler, Ramazan Bayramı’na kısa süre kala bayram ikramiyesinin kaç TL olacağını merak ediyor. İlk kez 2018 yılında uygulanmaya başlanan ve her yıl Ramazan ile Kurban bayramlarında ödenen emekli ikramiyeleri, artan yaşam maliyetleri nedeniyle bu yıl daha da yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz yıl 4 bin TL olarak uygulanan ikramiyenin 2026’da ne kadar olacağına dair beklentiler yükselmiş durumda.

2026 BAYRAM İKRAMİYESİ KAÇ TL OLACAK?

2025 yılında 4 bin TL olarak ödenen bayram ikramiyesinin, 2026’da 5 bin TL’ye çıkarılabileceği konuşulurken, konuya ilişkin kulis bilgileri kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor. TGRT Haber’e açıklamalarda bulunan SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş, emekli bayram ikramiyesine dair kulislerde konuşulan senaryoları aktardı.

Karakaş, emekli bayram ikramiyesi ile ilgili kulis bilgilerinin yoğunlaştığını belirterek, “Bütün boyutları ile değerlendiriyoruz. Bir maaş olayını öngörmüyorum. En düşük alanlar bu durumda ödemiş oldukları primlere göre yüzdelik olarak yine çok daha avantajlı olacak” ifadelerini kullandı.

RESMİ BİR ÇALIŞMA VAR MI?

Bayram ikramiyelerine yönelik resmi bir çalışma olup olmadığı da merak edilirken, Karakaş bu konuda net konuştu. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı bütçe görüşmelerine işaret eden Karakaş, “Şu anda böyle bir çalışma yok. Yani bunu net bir şekilde söyleyebilirim” dedi.

BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN KULİS SENARYOSU

Bayram ikramiyesinin bir maaş seviyesine çıkarılması yönünde talepler olduğunu aktaran Karakaş, kulislerde konuşulan bir diğer senaryoyu da paylaştı.

Milletvekillerinin kademeli artış üzerinde durduğunu ifade eden Karakaş, “Ramazan’da kısmı iyileştirme yapalım. Kurban’da tekrar bir iyileştirme yapalım gibisinden bir senaryo var. Somutlaşan bir rakam yok. Onu net bir şekilde söyleyebilirim” şeklinde konuştu.

GÖZLER RESMİ AÇIKLAMADA

Emekli bayram ikramiyesiyle ilgili beklentiler artarken, henüz hükümet cephesinden net bir rakam ya da resmi çalışma bulunmuyor. Kulislerde farklı senaryolar konuşulsa da, emekliler için belirleyici olacak asıl gelişmenin Ramazan Bayramı öncesinde yapılacak resmi açıklamalarla netleşmesi bekleniyor.