Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesi ve doğum yardımına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler, emekli bayram ikramiyesinin 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarıldığını duyurdu.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Ramazan Bayramı 30 Mart’ta, Kurban Bayramı ise 6 Haziran’da başlayacak. Geçtiğimiz yıllarda ikramiyeler, bayramdan bir hafta önce hesaplara yatırılmıştı. Bu yıl ise Ramazan Bayramı için ödemelerin 24-28 Mart tarihleri arasında yapılması bekleniyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı alanlar ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri sahipleri, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile hak sahipleri, bayram ikramiyesinden yararlanabilecek.