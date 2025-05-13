Kurban Bayramı yaklaşırken, emeklilere yapılacak bayram ikramiyesinin detayları gündemdeki yerini koruyor. 2024 yılında alınan kararla, emeklilerin Ramazan ve Kurban Bayramı’nda aldığı ikramiye tutarına yüzde 33,33 zam yapıldı. Böylece önceki yıllarda 3 bin TL olarak ödenen ikramiye, 4 bin TL’ye çıkarıldı. Emekliler yıl boyunca toplamda 8 bin lira ikramiye alma hakkı kazandı.

İKRAMİYE ÖDEME TARİHLERİ HENÜZ NETLEŞMEDİ

Kurban Bayramı bu yıl 16 Haziran Cuma günü başlayacak. Emekli ikramiyelerinin bayramdan önce hesaplara yatırılması bekleniyor. Henüz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ya da SGK tarafından resmi ödeme takvimi açıklanmadı. Ancak kulislerde konuşulanlara göre, ödemelerin 2-5 Haziran tarihleri arasında yapılacağı öngörülüyor.

Tıpkı Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi, Kurban Bayramı öncesindeki ödemelerin de emeklilerin tahsis numaralarına göre yatırılması planlanıyor. Detaylı takvimin önümüzdeki günlerde ilgili kurumlarca duyurulması bekleniyor.

DUL, YETİM VE HAK SAHİPLERİNE DE İKRAMİYE VERİLECEK

Bayram ikramiyesinden yalnızca emekliler değil, dul ve yetim maaşı alanlar da yararlanabiliyor. Ancak bu ödemeler hisse oranına göre belirleniyor:

-%75 hisse alanlar: 3.000 TL

-%50 hisse alanlar: 2.000 TL

-%25 hisse alanlar: 1.000 TL

Ölüm aylığı alan dul ve yetimlere de bu oranlarda ödeme yapılacak.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİYOR?

Bayram ikramiyesinden faydalanabilecek kişiler şöyle sıralanıyor:

-SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’ndan emekli olanlar

-Yaşlılık, malullük, ölüm ve vazife malullüğü aylığı alanlar

-Sürekli iş göremezlik geliri veya ölüm geliri sahipleri

-Şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, muharip gaziler

-Terörden zarar gören sivil vatandaşlar ve hak sahipleri

-Şampiyon sporcular

GÖZLER BAKANLIK AÇIKLAMASINDA

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, emekli ikramiyelerinin hesaplara yatırılacağı tarih büyük merakla bekleniyor. Zamlı tutarla bu yıl 4 bin lira olarak ödenecek bayram ikramiyesi, milyonlarca emekliye maddi anlamda bir destek sağlayacal. Resmi ödeme günleri açıklandığında, SGK ve Bakanlık kanallarından duyurular yapılacak.