Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mart ayı maaşları ve bayram ikramiyelerinin 14 Mart’tan itibaren aynı dönemde hesaplara yatırılacağını açıkladı.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

İkramiye, SSK (4A), Bağ-Kur (4B), Emekli Sandığı (4C) emeklilerini ve bazı hak sahiplerini kapsıyor:

-Malullük ve vazife malullüğü aylığı alanlar

-Dul ve yetim aylığı alanlar (hisselerine göre)

-65 yaş aylığı alanlar

-Şehit yakınları ve gaziler

-Güvenlik korucuları ve terör olaylarından zarar görenler

BAKAN IŞIKHAN TARİH VERDİ

Vedat Işıkhan, ödemelerin 14-19 Mart arasında yapılacağını duyurdu:

-SSK (4A): 14–16 Mart

-Bağ-Kur (4B): 17–18 Mart

-Emekli Sandığı (4C): 19 Mart

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

2026 yılında emeklilere 4.000 TL bayram ikramiyesi ödenecek. Dul ve yetim aylığı alanlar, hak sahipliği oranında; sürekli iş göremezlik geliri olanlar da iş göremezlik oranına göre ödeme alacak.

BU KİŞİLER İKRAMİYE ALAMAYACAK

Henüz emekli olmayan veya emekli olmaya hak kazanmış ama başvurusunu 28 Şubat’a kadar SGK’ya ulaştırmayanlar, bayram ikramiyesinden yararlanamayacak.