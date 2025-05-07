Bu yıl emekli bayram ikramiyelerine bir artış yapıldı. Yüzde 33,33 oranındaki zamla birlikte, emekli ikramiyesi 3 bin TL’den 4 bin TL’ye çıkarıldı. Böylece emekliler, yıl içerisinde Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere toplamda 8 bin TL ikramiye alacak.

İKRAMİYE ÖDEMELERİNDE GERİ SAYIM BAŞLADI

Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran Cuma günü başlayacak. İlgili bakanlık ve kurumlar henüz net bir tarih açıklamasa da, ödemelerin bayramdan önce hesaplara yatırılması bekleniyor.

İkramiyelerin 2-5 Haziran tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına yatırılması öngörülüyor.

Önceki dönemlerde olduğu gibi bu yıl da ödemeler, emeklilerin tahsis numaralarına göre gerçekleştirilecek. Tahsis numarasına göre belirlenen kesin ödeme takvimi ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK tarafından ilerleyen günlerde duyurulacak.

DUL, YETİM VE ÖLÜM AYLIĞI ALANLAR DA YARARLANACAK

Emekli ikramiyesi sadece emeklilere değil, dul ve yetim maaşı alan vatandaşlara da belirli oranlarda ödenecek. Bu oranlar şu şekilde belirlendi:

Eşi hayatta kalan ve çocuk olmayanlara: yüzde 75 oranında (3.000 TL)

Eşi ve çocuğu olanlara: yüzde 50 oranında (2.000 TL)

Ölüm aylığı alanlara: yüzde 25 oranında (1.000 TL)

Hisse oranına göre yapılan bu ödemelerle, vefat eden sigortalının yakınları da bayram öncesi destekten faydalanabilecek.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİYOR?

Bayram ikramiyesi alabilecek gruplar şu şekilde sıralanıyor:

-SGK’dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, malullük, ölüm veya vazife malullüğü aylığı alanlar

-Sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri sahipleri

-Şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları

-Terör mağduru sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri

-Şampiyon sporcular