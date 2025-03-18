Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zamlı bayram ikramiyesi için süreç hızlandı. TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak torba yasa teklifinde yer alan düzenlemenin, çarşamba günü geç saatlerde yasalaşması bekleniyor. Yasal düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte ikramiye ödemelerinin tarihi de netleşecek.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Ramazan Bayramı'nın 30 Mart’ta başlaması nedeniyle ikramiye ödemelerinin bayram öncesinde yapılması planlanıyor. Meclis sürecinin tamamlanmasının ardından, 24-28 Mart tarihleri arasında ödemelerin gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Kurban Bayramı için de aynı uygulama geçerli olacak. 6-9 Haziran tarihlerine denk gelen bayram öncesinde, 2-5 Haziran arasında ikramiyeler hesaplara yatacak.

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensuplarının ödemeleri, tahsis numarasına göre farklı günlerde gerçekleştirilecek. Kesin ödeme tarihleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklanacak.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

Bayram ikramiyesi yalnızca emeklilere değil, belirli sosyal desteklerden yararlanan vatandaşlara da ödenecek. İşte ikramiyeden faydalanacak gruplar:

Emekli aylığı alanlar

Yaşlılık aylığı alanlar

Vazife malullüğü ve malullük aylığı alanlar

Ölüm aylığı hak sahipleri

Sürekli iş göremezlik geliri alanlar

Şehit yakınları ve gaziler

Muharip gaziler ve güvenlik korucuları

Şampiyon sporcular ve terör mağdurları

DUL VE YETİM MAAŞI ALANLAR NE KADAR İKRAMİYE ALACAK?

Bayram ikramiyesi, emeklilere 4 bin TL olarak ödenecek. Ancak dul ve yetim maaşı alanlar, hisse oranlarına göre ödeme alacak:

Eşten maaş alanlar: Yüzde 75 oranında (3 bin TL)

Hem emekli olup hem eşten maaş alanlar: Yüzde 50 oranında (2 bin TL)

Yetimler: Yüzde 25 oranında (1.000 TL)

İki ayrı maaş alanlar, en yüksek maaş üzerinden ikramiye alma hakkına sahip olacak.

TOLAM NE KADAR İKRAMİYE ÖDENECEK?

Bu yıl emeklilere ödenecek toplam bayram ikramiyesi 134,5 milyar TL olarak hesaplanıyor. 2024 yılında, Ramazan ve Kurban Bayramlarında toplam 84,2 milyar TL ödeme yapılmıştı.

Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı’nda 15 milyon 536 bin 593 emekliye 42 milyar 233 milyon TL, Kurban Bayramı’nda ise 15 milyon 453 bin 870 emekliye 41 milyar 998 milyon TL ikramiye ödenmişti.

Bu yıl artırılan ikramiye tutarıyla birlikte, emeklilerin bayram öncesi nefes alması hedefleniyor.