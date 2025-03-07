2025 yılı Ramazan Bayramı, 29 Mart’ta kutlanacak. Bu özel günde, emekliler bayram ikramiyelerini almak için beklerken, ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağı büyük bir merak konusu. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, emeklilere yönelik bayram ikramiyeleri yine bu yıl da ödenecek. Peki, ödemeler ne zaman yapılacak?

İKRAMİYE ÖDEMELERİ HANGİ KİŞİLERE YAPILACAK?

Emekli bayram ikramiyesi, yalnızca emeklilere değil, aynı zamanda dul ve yetim aylığı alanlar, şehit yakınları, gaziler ve spor şampiyonları gibi geniş bir hak sahibi kitlesine de yapılacak. Bu nedenle, ikramiye ödemeleri, çok sayıda kişinin beklediği bir ödeme haline geliyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN YENİ ARTIŞ OLACAK MI?

Geçtiğimiz yıl yapılan yüzde 50’lik artışla bayram ikramiyesi 3 bin TL’ye yükselmişti. Ancak 2025 yılı için yapılacak artış miktarı henüz açıklanmış değil. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiyelerin artırılması için çalışmalar yapıldığını duyurmuştu. Bu yıl yapılacak zam tutarı, emekliler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor.

2025 BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Geçtiğimiz yıl, emekli bayram ikramiyeleri, bayramdan bir hafta önce emeklilerin hesaplarına yatırılmaya başlanmıştı. 2025 Ramazan Bayramı için ise ikramiyelerin, 24-28 Mart tarihlerinde yapılması bekleniyor. Ödemeler, emeklilerin tahsis numarasının son hanesine göre maaş aldıkları bankalar aracılığıyla hesaplarına aktarılacak.