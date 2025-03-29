TÜİK'in açıkladığı enflasyonun ardından emekli maaşı zammında aradığını bulamayan emekli bayram ikramiyesinde de hayal kırıklığına uğradı. Emekli ikramiyesine yapılan bin TL'lik zammın hesaplara ne zaman yatacağı da merak konusu oldu. Meclis'ten geçen emekli ikramiyesi bayram tatili engeline mi takıldı? Ne zaman yatması bekleniyor? SGK Uzmanı İsmail Sevinç detaylarıyla anlattı.

SÖZCÜ TV'de Gündem Masası programına katılan SGK Uzmanı İsmail Sevinç, verilen zammın emeklileri memnun etmediği, bayram ikramiyelerinin emekli maaşı ya da asgari ücretin bir bölümü kadar olması gerektiğini söyledi. Sevinç ikramiyelere ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

-Emekli ikramiyesi 3 bin TL'den 4 bin TL, 5 bin TL olur mu tartışması arasına sıkıştı. Bayram ikramiyesinin olması gereken rakam en azından başlangıçtaki gibi bir emekli maaşı, asgari ücretin bir kısmı kadar olmalı. Emekli ikramiyelerine yapılan zam emekliyi memnun etmedi.

-Cumhurbaşkanlığı imzasının ardından fark ödemeleri de yatacak. Muhtemelen bayram hafta arası alamaz, çarşamba, perşembe ve cuma idari izin var. Onu takip eden hafta bin TL'ler ekstra olarak yatacaktır.