Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren düzenleme Meclis'ten geçti; bu yıl sadece 1000 lira fark koyulan emekli bayram ikramiyesi 4 bin liraya yükseltildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Gençlik ve Spor Hizmetleri ile ilgili teklif görüşülüyor.

Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmasına ilişkin madde Genel Kurul'da kabul edildi.

FARK ÖDEMELERİ HESAPLARA YATIRILACAK

Ödemelerin yapıldığı tarihte emeklinin bayram ikramiyesini 4 bin liraya yükseltecek kanun teklifi henüz Meclis'ten geçmediği için 3 bin lira olarak yapıldı.

Kanun teklifinin kabul edilmesi ve resmileşmesiyle birlikte fark ödemeleri hesaplara yatırılacak.

15 MİLYONUN ÜZERİNDE EMEKLİ VAR

Emekli bayram ikramiyesi kapsamında 15,5 milyon kişiye ödeme yapılacak.