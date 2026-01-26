Bayram dönemleri yaklaşırken emeklilerin gözü bir kez daha bayram ikramiyesi tutarlarına çevrildi. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde her yıl düzenli olarak ödenen emekli ikramiyeleri, 2026 yılı için yeniden tartışma konusu oldu.

Enflasyon oranları, maaş zamları ve bütçe dengeleri doğrultusunda ikramiyelerde artış yapılabileceği beklentisi güçlenirken, henüz resmî bir açıklama yapılmadı. Buna rağmen kulislerde konuşulan rakamlar dikkat çekiyor.

EMEKLİ VE MEMUR ZAM ORANLARI AÇIKLANDI

2026 yılına girilirken emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranları da netleşti.

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için zam oranı: %12,09

Memur ve memur emeklileri için zam oranı: %18,6

En düşük emekli maaşı artışı: %18,48

Bu artışların ardından bayram ikramiyelerinde de yeni bir düzenleme yapılması beklentisi güç kazandı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Kulis bilgilerine göre 2026 yılı için emekli bayram ikramiyesinin 5 bin TL ile 5 bin 500 TL arasında belirlenmesi seçenekleri masada.

Hükümet cephesinde 5 bin TL seçeneğinin daha güçlü olduğu ifade edilirken, bu tutarın hem bütçe dengeleri hem de emeklilerin beklentileri açısından daha uygulanabilir olduğu değerlendiriliyor.

2026 RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ

2026 yılında Ramazan ayı 19 Şubat’ta başlayacak, Ramazan Bayramı ise 20 Mart Cuma günü kutlanacak.

Geçmiş yıllardaki uygulamalara göre Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 9-14 Mart tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor.

Tahmini ödeme günleri:

BAĞ-KUR emeklileri (maaş günü 25-28): 9 Mart Pazartesi

Emekli Sandığı emeklileri: 10 Mart Salı

SSK emeklileri:

Maaş günü 17-19 olanlar: 11 Mart Çarşamba

Maaş günü 20-22 olanlar: 12 Mart Perşembe

Maaş günü 23-26 olanlar: 13 Mart Cuma

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

2026 Kurban Bayramı, 26 Mayıs Salı günü yarım gün arefe ile başlayacak ve 27-30 Mayıs tarihleri arasında dört gün sürecek.

Kurban Bayramı ikramiyelerinin ise 18-23 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılması öngörülüyor.

EMEKLİLER RESMİ AÇIKLAMAYI BEKLİYOR

2026 yılı emekli bayram ikramiyesi için beklentiler yüksek. Henüz resmî bir karar açıklanmamış olsa da kulislerde konuşulan rakamlar ve ödeme takvimi emeklilerin umutlarını artırmış durumda.

Gözler şimdi hükümetten gelecek resmî açıklamalara çevrilmiş durumda.