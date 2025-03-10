Mevcut durumda emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında 3 bin lira ödenen bayram ikramiyesi, yapılan değerlendirmelere göre yüzde 33 oranında bir artışla 4 bin liraya çıkarılacak.

Emekli bayram ikramiyesinde yapılacak artış için yasal bir düzenlemenin yapılması gerektiği belirtiliyor. Yeni haftada, artış oranı kesinleştikten sonra, düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na gönderilmesi bekleniyor.

EMEKLİLER İÇİN İKRAMİYE TAKVİMİ

Her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere ikramiye ödemesi yapılmaktadır. Bu yıl da Mart ve Haziran aylarında emekli bayram ikramiyeleri ödenecek.

EKONOMİ YÖNETİMİ ÜÇ SENARYO ÜZERİNDE ÇALIŞTI

Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratlarının hazırladığı üç farklı ikramiye zammı senaryosu üzerinde hafta içinde yapılan değerlendirmeler sonrasında en güçlü rakam belirlendi. Analizlerde, bayram ikramiyesinin 4 bin lira olması durumunda bütçeye ek 34,5 milyar liralık bir maliyet yükü getirileceği öngörülüyor.

16 MİLYON EMEKLİ FAYDALANACAK

Bu düzenlemeden yaklaşık 16 milyon emekli faydalanacak. Ayrıca, 1 Mart itibariyle emekliliğe hak kazananlar da bu yılki bayram ikramiyesinden yararlanabilecek.

Bugün açıklanacak net rakamla birlikte, milyonlarca emekli için bayram ikramiyesi zammı resmen netleşmiş olacak.