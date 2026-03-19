Ramazan Bayramı öncesi emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri kademeli olarak hesaplara yatırıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülen ödeme takviminde SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) emeklilerinin yanı sıra dul ve yetim aylığı alanların ödemeleri tamamlanırken, memur emeklileri için beklenen tarih geldi.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ ÖDEMELERİNİ ALDI

14 Mart’ta başlayan ödeme sürecinde:

SSK emeklileri tahsis numarasına göre 14, 15 ve 16 Mart tarihlerinde maaş ve ikramiyelerini aldı.

Bağ-Kur emeklileri ise 17 ve 18 Mart tarihlerinde ödemelerine kavuştu.

Dul ve yetim aylığı alanlar da bağlı oldukları statüye göre aynı takvim doğrultusunda ödemelerini aldı.

Bu kapsamda milyonlarca emekliye maaş ve bayram ikramiyesi birlikte yatırıldı.

MEMUR EMEKLİSİ İKRAMİYESİ BUGÜN YATIYOR

Emekli Sandığı (4C) kapsamında yer alan memur emeklilerinin bayram ikramiyelerinin ise arife günü olan bugün hesaplara geçmesi bekleniyor.

Memur emeklileri maaşlarını ay başında aldığı için bu ay yalnızca 4 bin TL tutarındaki bayram ikramiyesini alacak.

Nisan ayı maaşlarının ise 1 ile 5 Nisan tarihleri arasında ödeneceği öngörülüyor.

DUL VE YETİM MAAŞI ALANLAR İÇİN TAKVİM

Vefat eden sigortalının bağlı olduğu statüye göre dul ve yetim aylığı alanların ödemeleri de aynı takvime göre gerçekleştirildi:

SSK (4A) kapsamındakiler ödemelerini aldı.

Bağ-Kur (4B) kapsamındakiler için ödemeler devam etti.

Emekli Sandığı (4C) kapsamındakiler ise arife günü ödeme aldı / alacak.

Ramazan Bayramı öncesinde emekli, dul ve yetimlere yönelik ödeme süreci büyük ölçüde tamamlandı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaş ve ikramiyelerini alırken, memur emeklilerinin 4 bin TL’lik bayram ikramiyelerinin bugün itibarıyla hesaplara yatırılmasıyla birlikte ödemelerde sona gelinmiş olacak.