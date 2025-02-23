Yılın ilk ayında beklediği zammı alamayan milyonlarca emekli, teselliyi bayram ikramiyesine yapılacak zamlarda ararken, kulislerden aktarılan ilk bilgilere göre AKP, emekliye bir darbe de ikramiyelerden vurmaya hazırlanıyor.



Yüksek enflasyona rağmen yapılan düşük zamlar nedeniyle sefalete terk edilen milyonlarca emekli, 2025 yılında ödenecek ikramiyelerden en az 5 bin TL'lik bir beklentiye sahip olsa da, iktidarın masasındaki rakam 3 bin 500 TL ile 4 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?



1 Mart'ta başlayacak Ramazan ayı, 30 Mart'ta Ramazan Bayramı'nın ilk günü ile sona erecek.



Henüz resmi bir açıklama gelmese de, 2018 yılından bu yana uygulanan ikramiye ödemeleri dikkate alındığında, bayram ikramiyelerinin hesaplara 24-28 Mart arasında yatırılması planlanıyor.



Korkusuz'dan Firuze Şenavcı'nın Ankara'dak kulis bilgilerine dayandırdığı habere göre; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) için masadaki en güçlü seçenek 24 Mart olarak öne çıkmakta.





Geçtiğimiz yıllarda bankacılık sistemini kilitlememesi amacıyla SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensupları için farklı ödeme tarihleri belirlenirken, aynı uygulamanın bu yıl da tekrar edeceği düşünülmekte.