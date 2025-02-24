Türkiye gazetesi yazarı İsa Karakaş, emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin tutarıyla ilgili kulis bilgilerini paylaştı. Karakaş, geçmiş yıllara dair uygulamalara değinerek; 2018, 2019 ve 2020 dönemlerinde enflasyon göz önüne alınmadan 1.000 TL sabit ödenen ikramiyenin, 2021’de %10 artışla 1.100 TL’ye, 2022’de sabit tutulduktan sonra 2023’te 2.000 TL’ye yükseltildiğini, en son olarak da 2024 yılında seçim etkisiyle %50’lik artış sonucu 3.000 TL’ye ulaştığını aktardı.

Yapılan hesaplamalara göre, ikramiyenin asgari ücrete endekslenmiş olması halinde bugünkü tutarının en az 13.705 TL olması gerekirdi. Ancak Ankara’daki takip ve kulis bilgilerine dayanarak, bu rakamın verilmeyeceği öne sürülüyor.

Karakaş, ekonomi yönetiminin ikramiyenin güncellenmesinde kırmızı çizgi olarak belirlediği hedeflenen enflasyon beklentisine vurgu yaptı. Üzerinde 16 milyonu aşkın emekli ve hak sahibinin bulunduğu göz önüne alındığında, her kuruşun bütçeye getirdiği ek yük nedeniyle artışın en fazla 3.720 TL’ye kadar sınırlı tutulabileceği bildiriliyor.

Ayrıca, refah payı ve seyyanen zam almayan emeklilerin tepkisinin bertaraf edilmesi amacıyla teşkilat ve milletvekillerinin görüşleri doğrultusunda, Cumhurbaşkanımızın inisiyatifiyle bu rakamın belki 4.000 TL’ye yükseltilebileceği konuşulurken, ikramiye artışının 4.000 TL’yi aşmayacağı öngörülüyor.