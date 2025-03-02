Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyelerindeki artışla ilgili yaptığı açıklamada, "Şu an net bir rakam vermek için erken. Ekonomi kurmaylarıyla görüşmeler sonrasında geçen yıllarda olduğu gibi bir artış yapılması planlanıyor" ifadelerini kullandı.

2024 İKRAMİYESİ NE KADARDI?

Geçtiğimiz yıl emekli bayram ikramiyesi, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine 3 bin lira olarak ödenmişti. Bu yıl ise bayram ikramiyelerine yapılacak zam, emeklilerin beklentisini artırıyor. Ancak, henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İkramiyenin ne kadar artacağı, yapılan çalışmaların ardından netleşecek.

İKRAMİYE ÖDEME TARİHLERİ NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı bu yıl 30 Mart'ta başlayacak. Bayram ikramiyelerinin, geçmiş yıllarda olduğu gibi bayramdan bir hafta önce ödenmesi bekleniyor. İkramiyelerin 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması öngörülüyor. Kurban Bayramı ise 6 Haziran'da başlayacak ve ikramiyeler 2-5 Haziran tarihlerinde ödenebilir.

İKRAMİYEDE ARTIŞ SENARYOLARI

Emekli maaşlarına yapılan yüzde 15,75’lik zamma paralel olarak, bayram ikramiyesi de bu oran kadar artarsa, yeni ikramiye 3 bin 472 TL’ye yükselecek. Ancak, önceki yıllarda olduğu gibi yüzde 50 oranında bir artış yapılması durumunda, ikramiye 4 bin 500 TL’ye çıkabilir. Farklı zam oranlarıyla olası ikramiye tutarları şu şekilde:

Yüzde 15,75 zam: 3 bin 472 TL

Yüzde 30 zam: 3 bin 900 TL

Yüzde 35 zam: 4 bin 50 TL

Yüzde 40 zam: 4 bin 200 TL

Yüzde 45 zam: 4 bin 350 TL

Yüzde 50 zam: 4 bin 500 TL

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı alanlar ve hak sahipleri, bayram ikramiyesi almaya hak kazanacak. Bunun yanında yaşlılık, malullük, vazife malullüğü, ölüm aylığı alanlar, şehit yakınları, gaziler ve terörden zarar gören vatandaşlar da ikramiye ödemesinden yararlanacak.

Emekliler, Ramazan Bayramı öncesinde yapılacak açıklamaları merakla bekliyor. Bayram ikramiyesi miktarı ve ödeme tarihleri netleştikçe, emekliler daha fazla bilgi sahibi olacak.