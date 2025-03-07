Emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesi zammı ile ilgili kritik süreç başladı. Pazartesi günü Meclis’e sunulacak kanun teklifiyle birlikte ikramiye artışı kesinleşecek. AK Parti kaynakları, 1000 liralık bir zam yapılmasına sıcak baktıklarını belirtti. Yapılacak düzenleme, Meclis Başkanı’na sunulacak yasa teklifine eklenecek.

Bayram İkramiyesinde Kritik Gün: Pazartesi

Halihazırda 3000 lira olarak ödenen emekli bayram ikramiyesine zam yapılması bekleniyor. Her iki bayramda da üçer bin lira alan emekliler için 1000 liralık bir artış öngörülüyor ve bu durumda rakam 4000 liraya yükselmiş olacak.

Öte yandan, zam oranına ilişkin detaylar pazartesi günü netleşecek. Yapılacak artışın ekonomik etkileri değerlendirilirken, bütçeye getireceği maliyet de hesaplanacak.

Külliye’de Kritik Toplantı Gerçekleşti

Dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, emekli bayram ikramiyesine yapılacak zamla ilgili önemli bir toplantı yapıldı. Toplantıya AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldı. Görüşmede, emekliye yapılacak ikramiye zammı detayları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Çalışma Talimatı

Toplantı sonrası gelen bilgilere göre, kesin rakam henüz netleşmemiş olsa da 1000 lira zam yapılması güçlü bir ihtimal olarak öne çıkıyor. AK Parti yetkilileri, yarın yeniden bir toplantı yaparak nihai kararı şekillendireceklerini belirtti. Zam oranının pazartesi günü kesinleşmesi bekleniyor.

Bütçe ve Maliyet Hesapları Yapılıyor

Türkiye’de yaklaşık 16 milyon emekli bulunuyor. Emekli bayram ikramiyesine 1000 liralık bir artış yapılması durumunda, bütçeye ek maliyetin 37 milyar lira olacağı hesaplanıyor. Bu nedenle, ekonomi yönetimi zam düzenlemesinin etkilerini kapsamlı bir şekilde değerlendiriyor.

İkramiye Zammı Nasıl Şekillenecek?

Şu an için 3000 lira olarak ödenen bayram ikramiyesinde farklı zam senaryoları gündemde:

500 lira zam yapılırsa ikramiye 3500 lira olacak.

1000 lira zam yapılırsa ikramiye 4000 liraya çıkacak.

1500 liralık bir artış olursa rakam 4500 liraya yükselecek.

AK Parti kaynakları, 1000 liralık artışın en güçlü seçenek olduğunu vurguluyor. Pazartesi günü Meclis’e sunulacak yasa teklifine zam düzenlemesinin de ekleneceği belirtiliyor.