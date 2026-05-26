‘BİR YERE GİDEMİYORUM’

İstanbul’da bayram alışverişi denildiği zaman ilk akla gelen adreslerden Mahmutpaşa’da tüketici de esnaf da dertli. Gelir eşitsizliğine dikkat çeken bir emekli, şu ifadeleri kullandı:

“Zengin yukarıdan fakir insanlara tavsiyede bulunuyor: Şükredin. Neye şükredeceksin? Ben 25 sene en üst düzeyden prim ödemişim. Emekli olduğumda asgari ücretin 2.5 katı maaş alırken şimdi asgari ücret seviyesine düşmüşüm, neye şükredeceğim.”

Bir başka emekli vatandaş da “Bayramda evdeyim, bir yere gidemiyorum. Emekliyim. Geçim derdi biliyorsunuz... Çocukluk ve gençlik zamanımdaki bayramları özlüyorum” görüşünü paylaştı. Yüksek fiyatlardan yakınan bir diğer vatandaş “Hiç bir alışveriş yapamadım, çocuğumun istediğini de alamıyorum maalesef” dedi.

‘Kurban kesemiyoruz’

ANKARA’dan İstanbul’a kızını ziyaret etmek için geldiğini belirten bir emekli, “4-5 yıldır kurban kesemiyoruz. İnsanlar tatile de gidemiyor. Eski bayramlarla alakası yok. İnsanlar ümitsiz bakıyor” diye konuştu.

‘Siftahsız bekliyorum’

Esnaflık yapan vatandaş “Siftahsız bekliyorum. Durumlar iyi değil. Yaklaşık 2 yıldır gelirler, giderler zor karşılıyor. Bir önceki bayram da böyleydi. Ne yerliye ne de yabancıya satış yapabiliyoruz” ifadesini kullandı.