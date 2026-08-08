Nezahat ve Rüştü Özbay çifti, Kırklareli'nin Eriklice köyündeki evlerinin bahçesinde bakımını üstlendikleri sahipsiz kedilerle birlikte yaşıyor. Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 40 yıl yaşadıkları yerden emekli olup köylerine dönen çift, yıllar önce evlerinin bahçesine gelen ve 'Pamuk' adını verdikleri bir kedi yavrusuyla hayvan sevgisinin temellerini attı. Bu sevgi zamanla büyüdü ve bugün sayıları 30'u bulan sahipsiz kedinin bakımını üstlenmeye başladılar.

Günün büyük bölümünü kedileri besleyip ihtiyaçlarını karşılayarak geçiren çift, kedilerin mama ve sağlık giderlerini de kendi imkanlarıyla karşılıyor. Nezahat Özbay, emekliliğin ardından baba ocağına döndüklerini ve burada kedilerle ilgilenmeye başladığını belirtti. Hayvanlarla ilgilenmenin kendisine huzur verdiğini dile getiren Özbay, "Önce onları doyuruyoruz, sonra biz yemek yiyoruz. Çocuk gibi bakıyoruz" dedi.

Özbay, hasta ya da yaralı kedileri de tedavi ettirmek için sık sık veterinere götürdüğünü belirterek, onların sağlığını kendi sağlıkları kadar önemsediğini ifade etti. Bahçesinde yetiştirdiği fasulye ve barbunya ile peynir ve ekşimik gibi ürünleri satarak elde ettiği geliri kedilerin ihtiyaçları için kullandığını anlatan Özbay, "Bahçeden ne kazanıyorsam mama ve veteriner masraflarına harcıyorum. Onlara baktıkça Allah da işimize bereket veriyor. Ömrüm yettiği sürece onlara bakmaya devam edeceğim" diye konuştu.