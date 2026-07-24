Emeklilik döneminde sakin ve güvenli bir yaşam sürmek isteyen vatandaşların yerleşim tercihleri netleşti. Sivas'ın Suşehri, Kocaeli'nin Karamürsel ve Düzce'nin Akçakoca ilçeleri; dengeli yaşam maliyetleri, gelişmiş altyapıları ve doğal güzellikleriyle emeklilerin en çok ilgi gösterdiği merkezler olarak öne çıktı.

EMEKLİLER BU İLÇELERİ NEDEN TERCİH EDİYOR?

Emeklilerin yerleşim yeri seçiminde büyükşehirlere kıyasla daha uygun olan yaşam maliyetleri ana etken olarak öne çıkıyor. Bunun yanı sıra güvenli çevre koşulları, hastane ve banka gibi temel kamu hizmetlerine hızlı erişim imkanı ile doğayla iç içe yaşam imkanı tercih sebeplerinin başında geliyor.

ÖNE ÇIKAN İLÇELER HANGİ İMKANLARI SUNUYOR?

Sivas'ın Kelkit Vadisi'nde yer alan Suşehri ilçesi, serin iklimi ve merkezdeki gelişmiş kamu hizmetleriyle sakin bir yaşam sunuyor. İzmit Körfezi kıyısındaki Karamürsel ise İstanbul ve Bursa gibi metropollere yakınlığı, sahil yürüyüş yolları ve sosyal imkanlarıyla dikkat çekiyor. Karadeniz sahilinde yer alan Düzce'nin Akçakoca ilçesi ise temiz havası, uzun sahil şeridi ve balıkçılık kültürüyle öne çıkıyor.