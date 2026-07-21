Ülkede barınma ve kira krizi derinleşir, milyonlarca vatandaş kiralarını ödeyemez hale gelirken halka ucuz ev yapmakla görevli Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), zenginler için villa dikmeye devam ediyor. Ülkede emekliler otogarlarda, ucuz otellerde konaklarken TOKİ’nin iştirak şirketi Emlak Konut’un, Mekke’de 400 milyon dolarlık lüks villa projesi başlattığı ortaya çıktı. Emlak Konut, projenin yüzde 25’lik kısmını Türk ve uluslararası yatırımcılara sunacak.

YÜZDE 25’İ TÜRKLERE

Türkiye’de de sık sık lüks rezidanslar yapan Emlak Konut bu kez rotayı Suudi Arabistan’a kırdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un Riyad temasları sırasında kamuoyuna paylaşılan bilgilere göre, Suudi Arabistan Belediyeler ve Konut Bakanlığı ile ‘Belediye ve Konut Sektörleri Alanında Mutabakat Zaptı’ imzalandı. Bu imzanın ardından ‘Hayat Mekke’ adıyla lüks villa projesi hayata geçirildi. Emlak Konut Global Şirketi eliyle yürütülecek proje, Harem-i Şerif bölgesinin giriş koridorunda konumlanacak.

Proje kapsamında her biri en az 305 metrekare büyüklükte olan 1.014 adet villa, sosyal alanlar, okullar, sağlık tesisleri, yürüyüş parkurları ve ticari üniteler inşa edilecek. 400 milyon dolarlık toplam bütçe konut sayısına bölündüğünde, villa başına ortalama maliyet 394 bin doları buluyor. Anlaşma doğrultusunda villaların yüzde 25’ine denk gelen 254 adet lüks konut, başta Türkiye’den olmak üzere uluslararası yatırımcıların alımına açılacak. Fiyatların ne kadar olacağı bilinmiyor, Emlak Konut’un internet sitesinde ise henüz bir rakam belirtilmedi.

Depremzede hâlâ konteynerlerde

Türkiye’de yüz binlerce vatandaş TOKİ’den sosyal konut beklerken TOKİ’nin Suudi Arabistan’daki zenginler için lüks villa yapması büyük tepki çekti. TOKİ Türkiye’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2019 yılında duyurduğu ‘100 Bin Sosyal Konut’ ve 2022’de açıkladığı 250 bin konutluk ‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ (250 Bin Konut) projelerini bile bitiremedi. Deprem bölgesinde binlerce vatandaş hâlâ konteynerlerde kalıyor. Bu tabloda TOKİ’nin Mekkelilere villa yapması sosyal medyada “Bizi umursayan yok ki” yorumlarına sebep oldu.