Artvin’in Şavşat ilçesinde pazarda satış yapan Orhan Yeten, “Emekliyim ek gelir elde etmek için çalışıyorum karnımı öyle doyuruyorum” dedi. Pazarda satış yapan bir başka emekli de aylığının yetmemesinden yakınarak, “Çocuklar okulu bitirdiler, boştalar. Mecbur pazara çıkıyoruz ama satış da yok” dedi.

Alışverişe gelen emekli Zübeyda Yılmaz ise pazarı pahalı bulduğunu dile getirerek, “Bir kilogram domatesi bile alıp yiyemiyoruz. Fiyatların ucuzlamasını istiyoruz ama hiçbir şey ucuzlamaz” diye konuştu. Emekli Ruhiser Gezer “Geçim yok işimiz yüce Allah’a kalmış” derken, Yıldız Pehlivan isimli emekli ise Kanserim ay sonunu getiremiyorum pazarcılıkla geçiniyorum” ifadelerini kullandı.