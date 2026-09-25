Anayasa Mahkemesi önünde emeklilerin düzenlediği eylem sırasında bir polis emeklisi intihar teşebbüsünde bulundu. Ambulans ekipleri olay yerine gelirken, emekliler ile polis arasında da gerginlik yaşandı. İntihar eden emeklinin son durumuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Emekli polisin 2 çocuğu olduğu ve yanındaki arkadaşlarına 'artık geçinemiyorum' dediği iddia edildi. Bu intihar girişiminin ardından yapılması beklenen basın açıklaması iptal edildi.

25 Eylül'de Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak bir araya gelen emekliler, yaşadıkları ekonomik sorunlara ve hak kayıplarına dikkat çekmek için eylem düzenledi. Ankara'daki eylemin adresi ise Anayasa Mahkemesi önü oldu.

Emekliler, seyyanen zam taleplerinin yanı sıra aylardır yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesini istedi. Eylem sırasında polis ekipleri ile emekliler arasında gerginlik yaşanırken, bir polis emeklisinin intihar teşebbüsünde bulunduğu belirtildi.

AMBULANS OLAY YERİNE GELDİ

İntihar teşebbüsünün ardından olay yerine ambulans çağrıldı. Sağlık ekipleri, polis emeklisini hastaneye kaldırmak üzere müdahalede bulundu.

Olay sırasında polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı, emeklilerin ise yaşadıkları sorunları ve taleplerini duyurmaya çalıştığı görüldü. İntihar teşebbüsünde bulunan emeklinin sağlık durumuna ilişkin ilk aşamada net bilgi paylaşılmadı.

EMEKLİLERİN TALEPLERİ AYM ÖNÜNDE

Eylem kapsamında 25 sendikanın temsilcileri, emeklilerin taleplerini içeren dilekçeleri Anayasa Mahkemesi'ne sunmak üzere mahkeme binasına girdi.

Eylemciler, özellikle seyyanen zam konusunda yaşanan hak kayıplarına dikkat çekti. Eylemde yapılan açıklamalarda, bazı emeklilerin 39 aylık hak kaybının bulunduğu ve bu kaybın 1 milyon lirayı aştığı ifade edildi.

Emekliler, açlık sınırının altında kaldığını belirttikleri maaşlarla geçinmekte zorlandıklarını dile getirirken, Anayasa Mahkemesi önündeki bekleyişlerini sürdürdü.