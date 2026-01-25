Ali Can POLAT

İktidar, yıllarca devlete prim ödeyen, ilerleyen yaşına karşın İŞKUR kapılarında iş bekleyen emekliye ‘gariban’ diyerek, milyonlara dayattığı sefaleti kabul etti. Milyonlarca çalışan devletine güvenmenin, çalışarak ülkesine değer kazandırmanın, ekonominin çarklarını döndürmenin bedelini açlık sınırının altında maaşlarla ve ‘garip gruba’ olarak tanımlanmakla ödüyor.

Emekliler, “Biz gariban değil, size rağmen yaşamayı başarabildiğimiz için kahramanız. Survivor gibi hayat yaşıyoruz” dedi.

Emekli aylığının 20 bin TL olması Meclis’ten geçerken, AKP’li Özlem Zengin’in sözleri tartışma yaratmıştı. Zengin, “Emekliler bizim baş tacımız. Biz oyu garibanlardan aldık, haklarını helal etsinler” ifadelerini kullanmıştı.

‘SURVIVOR ŞAMPİYONLA­RIYIZ’

Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Sekreteri Ali Rıfat Temel, “Bize gariban denemez. Bu maaşlarla size ve sizin politikalarınıza rağmen hayatta kaldığımız, yaşamayı başarabildiğimiz için olsa olsa ‘Kahraman’ denir. Biz sürekli Survivor şampiyonlarıyız. Özlem Hanım’ın sık sık benzer talihsiz açıklamaları oluyor. Bunlar dil sürçmesi falan değil kendisinin ve partisinin halka bakış açısıdır. Siyasi tercihlerinin beyanıdır. Oyu yoksuldan alıp, hizmeti zengine yaptıklarının beyanıdır” diye konuştu. İktidar cephesi düşük maaşları emeklinin ödediği primlere ve uzun yaşamasına bağlarken Çalışma Ekonomisi Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik ise “Emeklilik maaşı primlerden bağımsız olarak düşünülür. Bu sebeple ödenen primin ve kişi sayısının çokluğundan ya da azlığından bağımsız olarak ayrılan kaynakla ilgilidir. Bütçeden kaynağı halka mı ranta mı ayırmakla iligli bir karardır” ifadelerini kullandı.

Türkiye’den emekli manzaraları

Emekli, 20 bin TL’ye geçinebilmek için;

- Akşam pazarında artık sebze-meyve topluyor.

- Ucuz et kuyruğunda bekliyor.

- Kent Lokantalarında uzun kuyruklar oluşturuyor.

- Faturaları ödeyemiyor, ısınmak için AVM’ye gidiyor.

- Parası tarihi geçmiş ürünlere yetiyor.

- Çorba kuyruklarında bekliyor.

- Kirasını ödeyemiyor, ucuz otellerde kalabiliyor.

- Askıda bayat ekmek arıyor.

- İŞKUR kapısı önünde iş bekliyor.

- Eti unuttu, tavuk kemiği alabiliyor.

‘Garibanlar seçim istiyor’ seferberliği başladı

İktidar emekliyi ‘garip, gureba’ olarak görürken, bu bakış açısına karşı ülkenin her kesiminden sesler yükseldi. Eylemler devam ederken, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve Emekliler Platformu sosyal medyada ‘Gariban seçim istiyor’ seferberliği başattı. Platform Başkanı Arzu Lastikçi, “Gençliğini fabrikalarda, tarlalarda, şantiyelerde, okullarda, hastanelerde bırakan, yıllarca prim ödeyen, vergisini aksatmayan, bu devletin kasasını ayakta tutan insanlarız. Gariban değil hak sahibiyiz” ifadelerini kullandı. Yüzlerce emekli sosyal medyada #GaribanEmekliSeçimDiyor etiketi altında bir araya gelerek yaşadıklarını ve taleplerini anlattı.