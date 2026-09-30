Düşük aylıklar ve artan yaşam maliyeti, milyonları banka kapılarına mahkum etmeyi sürdürüyor. Geçim mücadelesi veren 56 yaş üzerindeki yaklaşık 1.8 milyon emekli, yılın ilk yarısında nefes alabilmek adına 200 milyar liralık ağır bir borç yükünün altına girdi. Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) raporu, ileri yaş gruplarının borçlanma gerçeğini net biçimde ortaya koyuyor.

Ocak-Haziran 2026 döneminde 56-65 yaş grubundaki 1.3 milyon kişi 153.6 milyar lira, 66 yaş üstündeki 483 bin kişi ise 46.8 milyar lira tüketici kredisi çekmek zorunda kaldı. Böylece ilerlemiş yaşlarına rağmen 1.8 milyona yakın vatandaş çareyi yine banka şubelerinde aradı. Rapora göre çekilen kredilerin yüzde 88’ini mutfak ve yaşam giderlerini karşılayan ihtiyaç kredileri oluşturdu. Dar gelirlinin ev ve araba alma imkanı kalmazken, takibe düşen icralık tüketici kredisi miktarı da 174 milyar lirayı buldu.

GENÇLER DE BORÇLANIYOR

Yılın ilk 6 ayında toplumun geneline dağılan tablo da farksızdı. Toplam 11.9 milyon kişiye 1.5 trilyon liralık kredi kullandırılırken bu tutarın devasa kısmı ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Konut ve taşıt kredileri ise pastadan küçük paylar alabildi. Sıkıntı sadece emekliyi değil, gençleri de vuruyor. Hayatın henüz başında olan 18-25 yaş aralığındaki 961 bin genç, yılın ilk yarısında 97.2 milyar lira borçlanarak yarınlarına finansal bir yükle adım attı. Borç çarkı, gençten yaşlıya toplumun tamamını içine alarak dönmeye devam ediyor.

3.6 milyon dar gelirli 444 milyar kredi çekti

Yılın ilk 6 ayında gelir gruplarına göre kredi kullanımı geçim tablosunu sergiledi. Aylık geliri 25 bin liranın altındaki dar gelirli kesim, ilk yarıda 3.6 milyon kişiyle 444.4 milyar lira kredi kullandı. Geliri 25-50 bin lira arasındaki vatandaşlar 6 ayda 92 milyar lira borçlandı. 100 bin lira üzeri geliri olan üst grup ise 642 milyar lirayla toplam kredilerin yüzde 41’ini alırken 0-25 bin lira grubu yüzde 28.6 payla ikinci sırada yer aldı.