TÜRKİYE İstatistik Kurumu’yla (TÜİK) mahkemesi devam eden Yargıtay Onursal Üyesi emekli hakim Seyfettin Çilesiz, sosyal medya hesabı üzerinden TÜİK’i eleştirdi. TÜİK kendisini eleştiren Çilesiz’i hemen ertesi gün icraya verdi. Çilesiz’i icralık duruma düşüren süreç, TÜİK’in maaş zamlarını belirleyen 3 Haziran’daki düşük enflasyon verisine X hesabı üzerinden yaptığı eleştiriyle başladı. TÜİK eleştiriden hemen bir gün sonra 4 Temmuz’da Çilesiz’e Ankara 4. Genel İcra Dairesi üzerinden 36 bin liralık ilamlı icra takibi başlattı. İcra tutarı, masraflarla birlikte

46 bin liraya çıktı.

‘HUKUKA AYKIRI’

Çilesiz’in avukatı Ali Erdem Gündoğan, icranın istinafta bekleyen davayla ilgili olduğunu belirterek, “İcra işlemi hukuka aykırı. İdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre önce tarafımıza ödeme bildirimi yapılmalı, banka bilgileri istenmeli, 30 gün içinde ödeme yapılmazsa ancak o zaman icra süreci başlatılmalıydı. TÜİK eleştiriye kızıp istinafı dahi beklemeden icrayı başlatarak kuralları hiçe saydı” dedi.

Emekli hakim Çilesiz, icra parasını ödemese evine haciz gelecekti. Avukat Gündoğan, Çilesiz’in emekli aylığı dışında herhangi bir geliri olmadığı için icra tutarı ve masraflarından oluşan toplam 46 bin lirayı kendi imkanlarıyla ödeyemediğini belirterek, “Müvekkilim kızından borç alıp haciz parasını ödemek zorunda kaldı” diye konuştu.