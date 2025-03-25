TBMM Genel Kurulu'nda emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesini de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşmeleri başladı.

Teklifin tümü üzerine yapılan konuşmalar devam ederken, muhalefet milletvekilleri 4 bin liranın düşük olduğunu bu rakamın sabitlenerek asgari ücret seviyesine çekilmesi taleplerinin de yer aldığı konuşmalar ile devam etti.

Emekli ikramiyelerinin de yer aldığı kanun teklifi görüşmelerinde ise salonda yalnızca 10'a yakın milletvekilinin bulunması, milletvekillerinin sadece yoklama esnasında salona girmeleri de dikkat çekti.