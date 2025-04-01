Enflasyon karşısın da maaşı eriyen memur emeklisinin ikramiye kaybı da 1.2 milyon lirayı aştı. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmeden önce 2017 yılında 3.000 ek göstergeli bir memur emekli olduğunda 82 bin 210 lira emekli ikramiyesi alıyordu.

Asgari ücretin 59 katına karşılık gelen o günkü emekli ikramiyesiyle 338 küçük altın alınabiliyordu. Bugün ise 3.000 ek göstergeli memur emekli olduğunda 872 bin 627 lira emekli ikramiyesi alabiliyor.

Asgari ücretin 39 katına düşen ikramiyeyle bugün sadece 159 küçük altın alınabiliyor. Bu yıl ocak ayında emekli olan 3.000 ek göstergeli memur, 2017 yılı ocak ayında emekli olan aynı dereceli emekliye göre 179 çeyrek altın daha az ikramiye aldı.

Eğer ekonomide yanlış politika lar uygulanmasa bugün emekli 872 bin 627 lira yerine çeyrek altın hesabıyla 2 milyon 102 bin 360 lira emekli ikramiyesi alacaktı. Memur emeklisinin çeyrek altın üzerinden kaybı 1 milyon 230 bin lirayı buldu. O dönemdeki denge asgari ücret üzerinden korunmuş olsaydı dahi memur emeklisinin alacağı ikramiye 1 milyon 304 bin lira olacaktı. Yaşanan kayıp ise 431 bin 509 lira oldu.