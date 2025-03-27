Ramazan ayının gelişiyle beraber emekli ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı. 4 bin lira olarak belirlenen emekli ikramiyeleri TBMM'den zamanında geçmeyince hesaplara 3 bin lira olarak yansıdı. Bu hafta meclisten yasa geçip resmi gazeteden yayımlanmasıyla beraber ve aradaki farkın ise hesaplara yatması bekleniyor. Peki bu fark ne zaman hesaplara yatacak? Sözcü Ekonomi Muhabiri konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan Süzer'in açıklamaları:

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN İMZASI BEKLENİYOR

Geçen hafta İmamoğlu olayları nedeniyle meclis çalışamadı süreç askıya alındı. Bunun faturası emekliye çıktı. Cumhurbaşkanı bugün remi Gazete'de mükerrer yayımlanabilirdi ama yapmadı ama dilerse bunu yapıp başlatabilir.

SGK'da bununla ilgili hazırlıklar yapılmıştır. Bunun büyük bölümü borçlanmalarla yapılıyor. Hazine'nin yükümlülüğüne verilmiş tutar. Hazine bunu ödeyebilmek için borçlanmaya gidiyor. Hazine geçen hafta borçlanmalarını buna emekli maaşları da dahil.

PEKİ HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı yasayı bugün imzalarsa hesaplara yarın yatırılması lazım. Ama bu yasayı imzalaması gerekiyor. İmzalamazsa süreç gecikebilir. Bu 4 bin liralık ikramiyenin yıllık maliyeti 28 buçuk milyar lira.