Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilere ödenecek bayram ikramiyeleri farkının ödeneceği tarihi açıkladı.
SGK sosyal medya üzerinden konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
Emeklilerimizin ve hak sahiplerimizin Ramazan Bayramı ikramiyesinin fark ödemelerini 3 Nisan 2025 tarihinde ödemeye başlıyoruz.
1000 LİRALIK FARKLAR YATACAK
Emeklinin bayram ikramiyesinin artışı bayrama yetiştirilememişti. Geçtiğimiz hafta bayram ikramiyesi ödemelerini 3 bin lira üzerinden yatıran SGK, 1000 liralık farkın Resmi Gazete kararının ardından yatırılacağını açıklamıştı.
Bin liralık fark Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzayı geciktirmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanamadı. Buna bağlı olarak emekliler "bayram ikramiyesi'ne" bayramdan sonra kavuşmuş oldu. Parça parça verilen 4 bin liralık ikramiye emeklinin ihtiyacını yine karşılayamadı.
TBMM GÖRÜŞMELERİ ERTELENMİŞTİ
Ekrem İmamoğlu'na başlatılan soruşturma sebebiyle TBMM'de görüşmesi yapılan Torba Yasa görüşmeleri yapılamamıştı. Bu yüzden emeklinin bayram ikramiyesinin artışı bayrama yetiştirilememişti.