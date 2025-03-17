Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yeni haftaya yoğun bir gündemle başlıyor. Emeklileri ilgilendiren bayram ikramiyesi artışı ve Karayolları Taşıma Kanunu'nda öngörülen değişiklikler, Genel Kurul'da ele alınacak. Ayrıca Meclis komisyonları, Kartalkaya'daki otel yangını ve yapay zeka alanında önemli toplantılar gerçekleştirecek.

Meclis'te bu hafta emekliler için önemli bir mesai yürütülecek. Bayram ikramiyesinin mevcut 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmasını öngören yasa teklifi, yarın Genel Kurul’da görüşülecek. Düzenleme kabul edilirse, 15,5 milyon emekliye bayram öncesinde zamlı ikramiye ödenecek. Yapılan hesaplamalara göre, bayram ikramiyesindeki bin liralık artış, 2025 bütçesine 28,4 milyar lira ek maliyet getirecek.

İKRAMİYELER MART AYININ SON HAFTASI YATACAK

Teklifin yasalaşması durumunda, ikramiyelerin 24 Mart Pazartesi ile 28 Mart Cuma tarihleri arasında hesaplara yatması bekleniyor.

KARAYOLLARI TAŞIMA KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK GELİYOR

Meclis'in gündemindeki bir diğer konu ise Karayolları Taşıma Kanunu'nda yapılacak değişiklikler. Yeni düzenleme ile biletsiz yolcu taşıyanlar ve sözleşmesiz taşımacılık yapanlara 85 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Yetki belgesi almadan acente ya da taşıma işleri komisyonculuğu yapanlar ise 250 bin liraya kadar ceza ile karşı karşıya kalacak.

DOĞUM YARDIMLARINA YENİ DÜZENLEME

Aynı yasa teklifinde, doğum yardımlarına yönelik düzenlemeler de bulunuyor. Buna göre, 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocuklar için tek seferlik veya 5 yaşına kadar aylık ödeme yapılacak. Yardım miktarı ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

MECLİS KOMİSYONLARI YANGIN VE YAPAY ZEKAYI ELE ALIYOR

Meclis komisyonları da yeni haftada yoğun bir program yürütecek. Kartalkaya'daki otel yangını ile ilgili olarak kurulan Araştırma Komisyonu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri ve akademisyenleri dinleyecek. Yapay Zeka Araştırma Komisyonu'na ise Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri sunum yapacak.

Ayrıca, siyasi partilerin grup toplantıları da Salı ve Çarşamba günleri Meclis'te gerçekleşecek.