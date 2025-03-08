'Ramazan maili' nedeniyle Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında dava açıldı, gözaltına alındı sonra serbest bırakıldı.

Görevinden istifa etti yerine başkası atandı.

Edip Akbayram hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti, bizlere veda etti.

Büyük üstat 74 yaşında bu dünyadan göçtü gitti.

Rahmetle ve bıraktığı eserlerle anıyoruz kendisini.

Aldırma Gönül, Gittin Gideli, Bekle Bizi İstanbul ve 7'den 70'e herkesin dilinde olan Güzel Günler Göreceğiz eseri… Umuyoruz ki güzel günler göreceğiz. Çünkü bunu hak ediyoruz.

Gelelim günümüzü hatta günlerimizi kötüleştiren enflasyona.

Yine yeniden enflasyona ilişkin olarak her ay yaşadığımız ritüeli yaşadık...

ENAG, İTO ve TÜİK verileri arasındaki uçuruma aşinayız malumunuz.

Veriler de bildiğiniz gibi diğer aylarla aynı makas aralığına sahip.

Ve geldik haftanın ekonomi alanında aslında en önemli konularından birine.

Eski Yargıtay Üyesi, açıkladığı enflasyon verilerinin asılsız olduğu gerekçesiyle TÜİK'e dava açmıştı.

O davayla ilgili 15 gün içinde nihai karar açıklanacak.

Ha bu arada emekli ikramiyesinde maksimum bin liralık artış yapılacakmış.

AKP'li kaynakların aktardığına göre iktidar 1000 liraya daha sıcak bakıyorlarmış.

Biz de onlara acı acı bakıyoruz.

Bu arada CHP'nin Cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu kollarını sıvadı, seçim mitinglerine İzmir'den başladı.

Şu çok sevilen meşhur hareketini de yaptı.

Konuşmasında en dikkat çeken kısım "Yöneticiler vatandaş karşısında hadlerini bilmelidir. 23 Mart'ta işte bu inancı, bu özgüveni tüm ülkeye yayacağız." sözleri oldu

Ve gelelim günün anlam ve önemine. Sevgili kız kardeşlerim Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun.

İş yerinde, evinin içinde, hem iş yerinde hem evinde sürekli çalışan çalışmak zorunda olan eşitlik için mücadele eden tüm kadınların, kadınlarımızın günü kutlu olsun.

İyi ki varız. Dünya sayemizde daha yaşanılası bir yer oluyor.