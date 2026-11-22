Yunanistan’ın gelecek yıl yapılacak seçimlere hazırlandığı bir dönemde cuma günü paylaşılan videoda ekrana yetişkinlere yönelik içerikleriyle bilinen Grand Theft Auto VI (GTA 6) oyununun logosunu getiren Miçotakis, çocuklara "Hanginiz Noel hediyesi olarak dedenizden ve ninenizden Grand Theft Auto VI isteyecek?" sorusunu yöneltti.

Başbakan mesajını, "Hepimiz büyükannelerin ve büyükbabaların torunlarına nadiren hayır dediğini biliyoruz" sözleriyle sürdürdü.

Yaş sınırlaması bulunan bir yapımın çocuklara Noel hediyesi olarak önerilmesi, ülkede hem muhalefetin hem de basının sert tepkisine yol açtı. Ana muhalefetteki sosyalist PASOK Partisi, paylaşımı eleştirerek Başbakan’ın yalnızca gündeme ayak uydurmak uğruna reşit olmayanlara yasak olan bir video oyununun tanıtımını yaptığını savundu.

Ülke basınında da geniş yankı bulan videoyu sol görüşlü Efsyn gazetesi bir "gaf" olarak nitelendirirken, muhafazakâr Dimokratia gazetesi ise durumu "trajik" bir hata şeklinde değerlendirdi.

Ayrıca Atina yönetiminin yakın dönemde gençlerin sosyal medya kullanımına yönelik kısıtlamaları destekleyen ülkeler arasına katılmış olması, Miçotakis'in bu hamlesinin kamuoyunda ironik bulunmasına neden oldu.

İÇERİĞİ TARTIŞMALARA NEDEN OLUYOR

Tartışmaların odağındaki GTA 6, oyunculara geniş bir açık dünyada otomobil çalma, soygun düzenleme ve suç örgütleri adına görevler üstlenme imkanı sunan aksiyon türündeki yapısıyla biliniyor.

Yoğun şiddet, kanlı sahneler, cinsel içerik, çıplaklık, argo dil ile uyuşturucu ve alkol tüketimi gibi unsurlar barındırması nedeniyle 17 yaş ve üzeri oyuncular için derecelendirilen oyun, serinin bir önceki yapımından 13 yıl sonra piyasaya sürüldü.

Yayıncı şirket Rockstar Games’in verilerine göre dünya çapında büyük bir ilgiyle karşılanan yapım, satışa çıktığı ilk gün 3,79 milyar dolarlık perakende satış gelirine ulaşmıştı.