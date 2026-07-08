Ordu'nun Fatsa ilçesi Kurtuluş Mahallesi Fiskobirlik Caddesi'nde dün meydana gelen olayda, emekli imam olduğu öğrenilen Muharrem Gülen (61), aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan ağabeyi Mehmet Gülen (66), yengesi Emine Gülen (58) ve yeğeni Resul Gülen'in (39) bulunduğu iş yerine gitti. Taraflar arasında başlayan tartışmanın kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Muharrem Gülen, yanındaki tabancayla ağabeyi, yengesi ve yeğenine ateş açtı.
İKİ KARDEŞİN DE ÜZERİNDE TABANCA OLDUĞU GÖRÜLDÜ
Saldırıda yeğen Resul Gülen olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Mehmet ve Emine Gülen çifti ise sevk edildikleri Fatsa Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay anına ilişkin çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, taraflar arasında arbede yaşandığını ve her iki kardeşin de üzerinde tabanca bulunduğunu tespit etti.
ŞÜPHELİ BİR GÜN SONRA TESLİM OLDU
Olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi Muharrem Gülen'in yakalanması için emniyet güçleri geniş çaplı arama çalışması başlattı. Takip sürerken, şüpheli Gülen olaydan bir gün sonra Fatsa ilçesi Tepecik Mahallesi'nde polis ekiplerine giderek teslim oldu. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusu sürdürülüyor.
HAYATINI KAYBEDEN AİLE FERTLERİ YAN YANA DEFNEDİLDİ
Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Mehmet, Emine ve Resul Gülen'in cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından aile yakınları tarafından teslim alındı. Kurtuluş Mahallesi'ndeki evlerinde helallik alınmasının ardından Fatsa Hz. Hamza Camisi'ne getirilen aile fertleri, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla aile kabristanlığında toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.