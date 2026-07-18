İktidarın ‘müjde’ diye sunduğu maaşla geçinemeyen emekliler, kredi kuyruklarına girerek bankaların en kârlı müşterisi oldu. Bu yıl yüksek faizlerden dolayı kredi kullanımı azalırken 66 yaş üstündeki vatandaşlarda ise 1 yılda kredi kullanan sayısı yüzde 13, kullanılan kredi miktarı da yüzde 50 büyüdü. Yalnızca ocak-mart döneminde büyük bir kısmı emeklilerden oluşan 0-25 bin lira gelir grubundaki 1.8 milyon kişi kredi kullandı.

BORÇ YÜZDE 50 ARTTI

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), yılın ilk çeyreğine ilişkin kredi istatistiklerini yayımladı. Verilere göre ocak-mart döneminde 5 milyon 783 bin 293 kişi, 655.4 milyar liralık ihtiyaç kredisi kullanıldı.

Kredi kullanımı hem yıllık hem de çeyreklik bazda gerilerken ihtiyaç kredisi borcu olanların sayısı da mart sonunda 18.6 milyona indi. Verilerin detayına bakıldığında bir tek grupta kredi kullanımının arttığı görülüyor: Emekliler.

Geliri 25 bin liranın altında olan 1 milyon 829 bin 546 kişi, ocak-mart döneminde 223.8 milyar liralık kredi kullanmak zorunda kaldı. Yaş gruplarına göre bakıldığında da ülkemizde 36-55 yaş grubunda 2 milyon 775 bin 913 kişi, 56-65 yaş grubunda 609 bin 777, 66 yaş üstünde 220 bin 140 kişi kredi kullandı. 66 yaş üstünde 1 yılda kredi kullanan kişi sayısı yüzde 12.9, kullanılan kredi miktarı da yüzde 50.3 büyüdü.

56 yaş üstü de eklendiği zaman kredi kullanan emekli sayısı yıllık yüzde 2’lik artışla 829 bin 917’ye çıkarken kullanılan kredi miktarı da yüzde 38.7’lik büyümeyle 90.2 milyar lirayı aştı.

6.7 trilyon liralık borç

İhtiyaç kredilerinde anapara büyüklüğü kadar faiz ödenmesine rağmen çaresiz durumda kalan vatandaşlar, borçlanmaya devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre 10 Temmuz haftasında vatandaşın bankalara olan borcu 6.7 trilyon liraya yaklaştı. Borcun yaklaşık 3.4 trilyon lirası tüketici kredilerinden, 3.3 trilyon lirası da bireysel kredi kartlarından oluşuyor. Takipteki alacaklar da 785.7 milyar liraya çıktı. Ticari kredilerde ise borç bakiyesi 5.1 trilyon lira oldu.