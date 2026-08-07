En düşük emekli maaşının 23 bin 552 liraya yükseltilmesine ilişkin düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte milyonlarca emeklinin beklediği fark ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor. Temmuz ayında eski taban maaş üzerinden ödeme alan emekliler, aradaki farkı ilave ödeme olarak alacak.

TABAN MAAŞ UYGULAMASI KİMLERİ KAPSIYOR?

Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 17,76 oranında zam uygulanırken, en düşük emekli maaşı da 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltildi. Ancak yasal düzenleme maaş ödeme takvimine yetişmediği için taban maaş kapsamında bulunan emeklilere temmuz ayında 20 bin lira ödeme yapıldı. Aradaki fark ise bugün hesaplara aktarılıyor.

MAAŞ FARKI NASIL HESAPLANIYOR?

Taban maaş uygulaması, kök aylığı belirlenen tutarın altında kalan emeklileri kapsıyor. Önce emeklinin kök maaşına zam uygulanıyor, ardından ek ödeme hesaplanıyor. Ortaya çıkan tutar 23 bin 552 liranın altında kalıyorsa eksik bölüm Hazine desteğiyle tamamlanıyor. Böylece taban maaşın altında ödeme yapılmıyor.

Sabah'taki bilgilere göre, örneğin kök maaşı 15 bin lira olan bir emeklinin maaşı yüzde 17,76 zamla 17 bin 664 liraya yükseliyor. Buna ek ödeme de eklendiğinde toplam aylık 18 bin 370 lira seviyesinde kalıyor. Bu durumda aradaki 5 bin 181 liralık bölüm Hazine desteğiyle tamamlanıyor ve emeklinin hesabına 23 bin 552 lira yatırılıyor. Temmuz ayında 20 bin lira ödeme alan bu emekli ise bugün 3 bin 552 lira fark alacak.

KÖK MAAŞ NASIL ÖĞRENİLİR?

Emekliler kök maaşlarını ve ek ödeme bilgilerini e-Devlet üzerinden görüntüleyebiliyor. "Emekli Aylık Bilgisi" ve "Emekli Ödeme Bilgisi" ekranlarında kök maaş, ek ödeme ve varsa Hazine desteği ayrı ayrı yer alıyor.

DUL VE YETİM AYLIKLARI DA ARTIRILDI

Temmuz zammıyla birlikte dul ve yetim aylıkları da yüzde 17,76 oranında artırıldı. Taban maaş uygulaması ölüm aylığı alan hak sahiplerini de kapsıyor. Hisse oranına göre belirlenen taban tutarın altında kalan ödemeler Hazine desteğiyle tamamlanıyor.

ÖLÜM AYLIĞINDA YENİ TABAN TUTARLAR

Yeni düzenlemeye göre ölüm aylıklarında taban ödeme tutarları hisse oranına göre yeniden belirlendi. %75 hisse için 17.664 TL, %50 hisse için 11.776 TL ve %25 hisse için 5.888 TL olarak belirlendi. Böylece hem emekliler hem de dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri, belirlenen taban tutarın altında ödeme almamış olacak.