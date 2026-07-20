Temmuz ayı maaş artışlarının ardından milyonlarca emekli, zam farklarının ne zaman hesaplara yatırılacağını merak ediyor. SGK'nın ödeme takvimini açıklaması beklenirken, fark tutarlarının aylıkların yatırıldığı banka hesaplarına aktarılması öngörülüyor.

GÖZLER FARK ÖDEMELERİNE ÇEVRİLDİ

Temmuz ayı itibarıyla emekli maaşlarına yapılan artışın ardından zam farkı ödemeleri gündemin önemli başlıkları arasında yer aldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları yüzde 17,76, memur emeklilerinin aylıkları ise yüzde 13,52 oranında artırıldı. Ayrıca en düşük emekli aylığı 23 bin 552 liraya yükseltilirken, bu kapsamda oluşacak fark ödemeleri de hak sahiplerine yapılacak.

HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Ancak zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarihe ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından henüz resmi bir takvim açıklanmadı. Ödemelerin, en düşük emekli aylığını düzenleyen yasal düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından gerçekleştirilmesi bekleniyor.

FARK BANKA HESAPLARINA YATACAK

Fark ödemeleri, emeklilerin maaşlarını aldıkları banka hesaplarına otomatik olarak yatırılacak. Kesin ödeme günleri ise SGK'nın yayımlayacağı resmi takvimle netlik kazanacak.

4A SSK EMEKLİLERİ İÇİN ÖDEME GÜNLERİ

SSK emeklilerinin maaşları tahsis numarasının son rakamına göre yatırılıyor.

Tahsis numarası sonu 9 olanlar ayın 17’sinde, 7 olanlar ayın 18’inde, 5 olanlar ayın 19’unda, 3 olanlar ayın 20’sinde, 1 olanlar ayın 21’inde ödeme alıyor.

SSK’DA ÖDEMELER 26’SINA KADAR SÜRÜYOR

SSK ödeme takviminde tahsis numarası sonu 8 olanların maaşı ayın 22’sinde yatırılıyor.

Son rakamı 6 olanlar ayın 23’ünde, 4 olanlar ayın 24’ünde, 2 olanlar ayın 25’inde, 0 olanlar ise ayın 26’sında maaşını alıyor.

4B BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN TAKVİM

Bağ-Kur emeklilerinde ödeme günleri yine tahsis numarasının son rakamına göre belirleniyor.

Son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar ayın 25’inde; 3 ve 1 olanlar ayın 26’sında ödeme alıyor.

BAĞ-KUR ÖDEMELERİ 28’İNDE TAMAMLANIYOR

Tahsis numarası sonu 8, 6 ve 4 olan Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ayın 27’sinde yatırılıyor.

Son rakamı 2 ve 0 olanlar ise her ayın 28’inde ödemelerini alıyor.

4C EMEKLİ SANDIĞI’NDA DOĞUM TARİHİNE GÖRE ÖDEME

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ödeme tarihleri doğum tarihine göre belirleniyor.

Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım döneminde ödeme alan birinci grupta doğum tarihi 00-40 arasında olanlar ayın 1’inde maaş alıyor.

EMEKLİ SANDIĞI’NDA AYIN 5’İNE KADAR ÖDEME

Doğum tarihi 41-46 arasında olanlara ayın 2’sinde, 47-49 arasında olanlara ayın 3’ünde ödeme yapılıyor.

50-53 arası doğum tarihine sahip olanlar ayın 4’ünde, 54-99 arasında olanlar ise ayın 5’inde maaşını alıyor.