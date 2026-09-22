Bankalar, 3 yıl boyunca maaş alma sözü veren emeklilere temel promosyonun yanı sıra fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve sigorta poliçesi gibi ek koşullarla cazip fırsatlar sunuyor.

Onay sürecinin ardından nakit ödemeler kısa süre içinde hesaplara yatırılırken, sunulan ek avantajlar bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. İşte başvuru süresi dolmadan banka banka güncel promosyon rakamları:

Şekerbank

Şekerbank, temel maaş promosyonuna ek olarak tanımlanan ürün ve hizmet koşullarıyla birlikte emeklilere 35.000 TL'ye kadar promosyon avantajı sunarak en iddialı tekliflerden birine imza atıyor.

Yapı Kredi

19 Eylül 2025 – 30 Eylül 2026 tarihleri arasında taahhüt veren SGK emeklilerine 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sağlanıyor. Temel promosyonun yanı sıra fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve mobil bankacılık aktifliği gibi kriterlerle ek nakit ödüller hesaba geçiyor.

DenizBank

DenizBank, yeni hesap açıp 3 yıl maaş alma sözü veren emeklilere 12.000 TL'ye varan nakit promosyona ek olarak; KMH, otomatik fatura talimatı ve aktif kredi kartı kullanımıyla birlikte toplamda 30.000 TL'ye varan ödeme imkanı tanıyor.

İş Bankası

20 bin lira üstü maaşı olan emeklilere 15 bin lira nakit promosyon veren İş Bankası; fatura talimatı ile ek 1 bin lira ve yeni kredi kartı harcamalarına 9 bin lira maxi puan vererek toplamda 25.000 TL destek sağlıyor.

Garanti BBVA

Maaş baremlerine göre 15.000 TL'ye varan nakit promosyon sunan banka; Bonus Kart harcamaları, Avans Hesap kullanımı ve yeni sigorta poliçeleriyle birlikte toplamda 25.000 TL'yi bulan bir kazanç kapısı aralıyor. Ayrıca emeklilere ücretsiz havale/EFT ve yüksek limitli ATM'den çekim kolaylığı tanınıyor.

QNB

Maaşını 3 yıl boyunca QNB'den almayı taahhüt eden emeklilere 20.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuluyor.

ING Bank

Ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit promosyon veren banka, Turuncu Ekstra avantajları ve ek nakit promosyonlarla birlikte toplamda 32.000 TL'ye varan kazanç elde etme imkanı sunuyor.