Temmuz ayında yapılan enflasyon hesaplamalarıyla birlikte, 2025 yılı ikinci yarısındaki emekli maaşlarına yapılacak zam oranı netleşti. Bu artış, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 16,67 oranında yansıdı.

Bu zammın ardından, en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL'ye yükseldi. Ayrıca, memur emeklileri ise enflasyon artışı ve toplu sözleşme zammı ile birlikte yüzde 15,57 oranında maaş artışı aldı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜKSELDİ

En düşük emekli maaşının 14 bin 469 TL'den 16 bin 881 TL'ye çıkarılmasına yönelik kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı ve Resmi Gazete'de yayımlandı.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emekliler, Temmuz ayı içerisinde zamlı maaşlarını hesaplarında görecekler.

-4A SSK Emekli Maaşı Ödeme Tarihleri

Tahsis numarasının sonu 9 olanlar 17 Temmuz,

Tahsis numarasının sonu 7 olanlar 18 Temmuz,

Tahsis numarasının sonu 5 olanlar 19 Temmuz,

Tahsis numarasının sonu 3 olanlar 20 Temmuz,

Tahsis numarasının sonu 1 olanlar 21 Temmuz,

Tahsis numarasının sonu 8 olanlar 22 Temmuz,

Tahsis numarasının sonu 6 olanlar 23 Temmuz,

Tahsis numarasının sonu 4 olanlar 24 Temmuz,

Tahsis numarasının sonu 2 olanlar 25 Temmuz,

Tahsis numarasının sonu 0 olanlar 26 Temmuz’da maaşlarını alacaklar.

-4B Bağ-Kur Emekli Maaşı Ödeme Tarihleri

Tahsis numarasının sonu 9, 7, 5 olanlar 25 Temmuz,

Tahsis numarasının sonu 3, 1 olanlar 26 Temmuz,

Tahsis numarasının sonu 8, 6, 4 olanlar 27 Temmuz,

Tahsis numarasının sonu 2, 0 olanlar her ayın 28’inde maaşlarını alacak.

ZAMLI MAAŞLAR NE KADAR OLDU?

Yeni zammın ardından, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları şu şekilde güncellendi:

14.469 TL alanlar 16.881 TL

15.000 TL alanlar 17.500 TL

15.500 TL alanlar 18.084 TL

16.000 TL alanlar 18.667 TL

16.500 TL alanlar 19.251 TL

17.000 TL alanlar 19.834 TL

17.500 TL alanlar 20.417 TL

18.000 TL alanlar 21.001 TL

18.500 TL alanlar 21.584 TL

19.000 TL alanlar 22.167 TL

20.000 TL alanlar 23.334 TL

21.000 TL alanlar 24.501 TL

22.000 TL alanlar 25.667 TL

23.000 TL alanlar 26.834 TL

24.000 TL alanlar 28.001 TL

25.000 TL alanlar 29.168 TL

26.000 TL alanlar 30.334 TL

30.000 TL alanlar 35.001 TL

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Emekli maaşı hesaplamak isteyenler, e-Devlet üzerinden ‘Emekli Aylık Bilgisi’ bölümüne giriş yaparak, emekli maaşı detaylarını görüntüleyebilir. Kök maaş üzerinden yapılan artışlar ile maaşlar hesaplanmaktadır.

2025 Temmuz ayında yapılan zamlar, emekli maaşlarını önemli ölçüde artırdı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını almaya başlarken, en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL'ye yükseldi. Ödeme takvimine göre, emekliler maaşlarını belirli tarihlerde alacaklar.