SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri, yılın ikinci yarısında uygulanacak yeni maaşları öğrenmek için 3 Temmuz'daki Haziran ayı enflasyon verisine odaklandı. Meclis'te en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik yasal düzenleme hazırlıkları sürerken, ekonomi yönetiminin masasında iki temel tahmin bulunuyor.

5 AYLIK ENFLASYONLA GARANTİLENEN ORANLAR

TÜİK verilerine göre ilk 5 aylık enflasyon yüzde 16,60 olarak gerçekleşti. Bu oranla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16,60 zammı şimdiden garantiledi. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 5,05'lik enflasyon farkı ve toplu sözleşme payıyla yüzde 12,41'lik artışı cebe koydu.

MASADAKİ İKİ ZAM SENARYOSU

Haziran ayı enflasyon beklentilerine göre Temmuz zammı için iki farklı senaryo öne çıkıyor:

1. Senaryo (Merkez Bankası Anketi): Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 1,36'lık Haziran ayı beklentisi gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon yüzde 18,19 olacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 18,19; memur emeklilerine ise yüzde 13,93 zam yapılacak.

2. Senaryo (FKB Anketi): Finansal Kurumlar Birliği (FKB) anketindeki yüzde 2,25'lik Haziran ayı tahmini gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon yüzde 19,23'e ulaşacak. Bu senaryoda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 19,23; memur emeklileri ise yüzde 14,93 zam alacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN MECLİS MESAİSİ

Maaşlara yapılacak oransal zamların yanı sıra, taban aylık uygulaması için de yasal mevzuat hazırlığı yürütülüyor. Sabah'ın haberine göre; halen 20 bin lira olan en düşük emekli aylığının 23 bin 500 lira civarına yükseltilmesini öngören bir kanun teklifi üzerinde çalışılıyor.

Yasal düzenleme yapılmazsa, mevcut 20 bin TL'lik taban maaş enflasyon senaryolarına göre netleşecek Haziran ayı verisinin ardından otomatik olarak 23 bin 638 TL ile 23 bin 846 TL arasında bir seviyeye yükselecek.

KÖK MAAŞ VE EK ÖDEMELER NASIL HESAPLANACAK?

Temmuz zammı doğrudan emeklilerin "kök aylıklarına" uygulanacak. Kök aylık yükseldiğinde, bu tutar üzerinden hesaplanan yüzde 4 veya yüzde 5'lik "Ek Ödeme Tutarı" da otomatik olarak artacak.

Nasıl Hesaplanır?

Örneğin; 30 bin TL kök aylığı ve 1.200 TL ek ödemesi olan bir emeklinin maaşı ilk senaryoya göre (%18) arttığında, yeni kök aylığı 35.400 TL'ye, ek ödemesi ise 1.416 TL'ye yükselecek. Böylece bankaya yatan toplam tutar artmış olacak.

Emekliler güncel kök maaş, ek ödeme ve varsa Hazine desteği (5510 Ek 19 Miktarı) detaylarına e-Devlet'teki "Emekli Aylık Bilgisi" ekranından kolayca ulaşabiliyor.

Kesinleşen zam oranları ise 3 Temmuz'da ilan edilecek Haziran ayı enflasyonuyla birlikte netlik kazanacak.