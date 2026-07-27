En düşük emekli maaşına yapılan yeni düzenlemeyle birlikte, Temmuz ayından itibaren 20 bin lira aylık alan emeklilere 3 bin 552 lira fark ödemesi yapılacak.

Düzenlemeyi içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmekle birlikte, ödeme sürecinin resmiyet kazanması için Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor. Yasal sürecin tamamlanmasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kesin ödeme takvimi ilan edilecek. Fark ödemelerinin Ağustos ayının ilk haftasında hesaplara aktarılması bekleniyor.

4A, 4B VE 4C EMEKLİLERİNDE ÖDEME DURUMU

Temmuz ayı rutin maaş ödemeleri ve zam farkı durumları statülere göre şu şekilde gerçekleşti:

4C (Memur Emeklileri): Temmuz ayının ilk haftasında rutin maaşlarını aldı.

4A (SSK Emeklileri): Maaş ödemeleri 17-26 Temmuz tarihleri arasında tamamlandı.

4B (Bağ-Kur Emeklileri): Maaş ödemeleri 28 Temmuz'a kadar devam ediyor.

Maaşını en alt sınırdan alan emekliler ile aylıklarına artış yansıyan dul ve yetim hak sahipleri, taban aylık düzenlemesi henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadığı için 3 bin 552 liralık fark ödemesini henüz almadı.

3 BİN 552 TL EMEKLİ MAAŞ FARKI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Emekli maaş farkı ödemeleri başladıktan sonra vatandaşların herhangi bir SGK veya banka şubesine gitmesine gerek kalmayacak. Ödemeler, maaş alınan banka hesaplarına veya PTT şubelerine otomatik olarak aktarılacak.

Hesap kontrolü için kullanılabilecek yöntemler:

e-Devlet Kapısı: SGK'nın "Emekli Aylık Bilgisi" ekranı üzerinden fark ödemelerinin hesaba geçip geçmediği kolayca kontrol edilebilir.

Mobil ve İnternet Bankacılığı: Müşterisi olunan bankanın mobil uygulaması veya internet şubesi üzerinden bakiye takibi yapılabilir.

Müşteri Hizmetleri: Maaş alınan bankaların çağrı merkezleri aranarak detaylı bilgi edinilebilir.

DÜZENLEMENİN ARKA PLANI VE ZAM ORANLARI

2026 yılı Temmuz döneminde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaşlarına %17,76, memur emeklilerinin maaşlarına ise %13,52 oranında zam yapıldı.

Zam oranlarının kök maaşlara uygulanması nedeniyle taban aylıkta kalan emeklilerin mağduriyet yaşamaması adına en düşük emekli maaşı 20.000 TL'den 23.552 TL'ye çıkarıldı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile Genel Kurul aşamalarını geçen düzenlemenin bu hafta içinde Resmi Gazete'de yayımlanarak resmiyet kazanması bekleniyor.