Yargıtay’ın yeni içtihadı, maaşıyla zar zor geçinen milyonlarca emekli ve çalışan için adeta bir hukuki felaketin kapısını araladı. Oy çokluğuyla alınan kararla birlikte, artık emekli maaşlarına da bankalar tarafından bloke konulmasının önü açıldı. Ancak bu kararın asıl tehlikesi, sadece bankaları değil, tefecileri ve ev sahiplerini de maaşın peşine düşürme riski taşıması.

İSTER TEFECİ, İSTER EV SAHİBİ EL KOYABİLECEK

Yargıtay kararına karşı çıkan bir hâkim, karşı oy yazısında belirttiği uyarıda “El koyma mümkün denildiğinde, alacağın kaynağına sınırlama konulamaz.” ifadelerini kulllandı. Bu ise sadece banka değil, herhangi bir alacaklı – ister tefeci olsun, ister mülk sahibi – borçlunun maaşına bloke koydurabilecek.

EMEKLİ HEM PARASIZ, HEM SOKAKTA KALABİLİR

Hâkimin dikkat çektiği bir başka tehlike ise kira borçları üzerinden yaşanacak olası mağduriyetler.

Bugüne kadar yalnızca icra takibiyle işleyen kira tahsil süreçleri, artık ev sahiplerinin kiracıların maaşlarına doğrudan el koyma hakkı kazanmasıyla yeni bir boyuta geçebilir. Özellikle emekliler açısından bu durum, evsiz kalma ve temel gelirinden de mahrum bırakılma riski anlamına geliyor.

BLOKE SINIRI GENİŞLEDİ

Kararda belirtilen gerekçeye göre, maaşa bloke konulabilmesi için alacağın türü değil, blokaj izni verilmiş olması yeterli sayılıyor. Bu da, borç veren herhangi bir kişi ya da kurumun, hatta bir tefecinin bile, emeklinin maaşına el koyabilmesini mümkün kılıyor. Hâkimin ifadesiyle, Banka alacağı yönünden blokaj mümkün olurken tefecinin, kiralayanın, eser yapımcısının alacağı yönünden blokajın mümkün olmaması çifte standart teşkil edeceği için blokaj genişliyor.

SONUÇLARI ÇOK AĞIR OLABİLİR

Sosyal güvenlik uzmanları ve hukukçular, bu içtihadın derinleşen yoksulluk ortamında ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor. Kısıtlı geliriyle geçinmeye çalışan emekliler için maaş, yaşamla bağ kurdukları son güvenli liman niteliğindeydi. Bu korumanın kaldırılması ise milyonları yasal borç tuzağına açık hale getiriyor.

Sadece emekliler değil, düzenli maaş alan çalışanlar da benzer bir tehdit altında. Hâkim uyarısında, her türlü borç ilişkisinin bu karardan etkilenebileceğini belirtiyor. Yani artık bir eser sözleşmesi, kira ilişkisi ya da şahsi borç da, bir maaşın tamamen ya da kısmen bloke edilmesine gerekçe sayılabilecek.