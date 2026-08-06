Yaklaşık 6 milyon emekli, en düşük emekli aylığında yapılan artışın fark ödemelerinin hesaplara yatırılmasını dört gözle bekliyor.

Yapılan düzenleme kapsamında 20 bin liradan 23 bin 522 liraya yükseltilen en düşük emekli maaşı kapsamında hak sahiplerine fark ödemesi bu gece yapılacak.

Emekli maaş farkları sadece en düşük emekli maaşı alanları değil, maaşları 20 bin lirayla 23 bin 552 lira arasında da ilgilendiriyor ve bu emeklilere de eksik tutar kadar fark ödemesi bu gece (7 Ağustos) yapılacak.

BU GECE HESAPLARDA

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yaptığı açıklamaya göre, en düşük emekli maaşı fark ödemeleri bu gece yarısı (7 Ağustos 2026) hesaplara yatırılacak ve emekliler farklarını çekebilecek