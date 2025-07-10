TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığını 14 bin 469 liradan 16 bin 881 liraya yükseltilecek düzenlemenin de yer aldığı torba kanun teklifi Meclis'ten geçti. Görüşme esnasında DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen teklife ilişkin şunları söyledi:

"İNSANLIK DIŞI..."

"Emekliler yılında emekliler bu yılı ölüm fermanına benzeterek helva kavurarak uğurladılar. Şimdi de aile yılında ailenin kıymetlisi büyükleri bir yüke çeviren, evlatlarının bakımına mahkum eden, yoksulluğa esir eden emekli maaşını konuşuyoruz. Neye yetiştirecekleri belli olmayan... En düşük emekli maaşının yüzde 16,67 oranında arttırılarak 16 bin 881 liraya çıkartılması insanlık dışıdır. Açlık sınırının çok çok altında bir emekli maaşından bahsediyoruz. Üstelik hükümet hiç yüzü kızarmadan bu artışı bir müjde gibi sunabiliyor. Ancak biz bu rakamları bir kalem oynatması olarak değil insan hayatı, geçim derdi ve sosyal adalet meselesi olarak görüyoruz."

AKP'LİLERİN KAHKASI BOZDAĞ'I DA KIZDIRDI

Esen'in konuşması sırasında AKP sıralarından bir milletvekilinin kahkaha atmasına TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ tepki gösterdi. Bozdağ, şunları söyledi:

"Sayın milletvekilleri istirham ediyorum bakın burası kahkaha atılacak yer değildir, kahvehane değildir. Özel sohbet yeri de değil. Kahkaha atan milletvekilimizi dışarıya davet ediyorum. Çok büyük bir saygısızlık bu. Böyle bir şey olabilir mi yani. Biz nerede duruyoruz? Piknikte değiliz yani Genel Kurul'dayız. Hepimizin birbirine saygı duyması lazım. Defalarca uyarıyoruz. Kahkaha atan arkadaşımız lütfen dışarı çıksın Genel Kurula'a saygısını böylelikle etmiş olur."