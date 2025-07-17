e-Devlet üzerinden erişilebilen “4A Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama” sekmesi, artık güncel verilerle çalışıyor. Yapılan güncellemeyle birlikte, SSK ve BAĞ-KUR mensubu çalışanlara yüzde 16,67 oranında enflasyon farkı yansıtıldı. Bu sayede 3600 prim gününü dolduran vatandaşlar, tahmini emekli maaşlarını birkaç adımda görüntüleyebiliyor.

Yeni sistem, kullanıcıların prim günü, sigortalılık süresi ve kazanç düzeyine göre maaş simülasyonu yapmasına olanak tanıyor. Böylece henüz emeklilik hakkı kazanmamış olan kişiler de gelecekte alacakları maaşa dair net bir fikir sahibi olabiliyor.

EN DÜŞÜK MAAŞ GÜNCELLENDİ

Öte yandan sistemde yapılan önemli değişikliklerden biri de en düşük emekli maaşı alt sınırının belirlenmesi oldu. Güncellenen hesaplama modülüne göre, tahmini maaşlar 16 bin 881 TL’nin altına inmeyecek şekilde ayarlandı. Bu durum, emekli maaşı planlaması yapan vatandaşlar için bir güvence niteliği taşıyor.

Ancak SGK tarafından yapılan açıklamada, henüz emekli olmayan kullanıcıların yalnızca tahmini maaş bilgilerine ulaşabileceği, kök maaş verilerinin sistemde yer almadığı belirtildi. Yani e-Devlet'teki bilgiler rehber niteliğinde olup, resmi maaş bağlama işlemleri farklılık gösterebiliyor.