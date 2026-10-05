TBMM’nin yeni yasama döneminin başlamasıyla birlikte emeklilere yönelik yeni düzenleme önerileri Meclis gündemine taşındı.

Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş'ın aktardığı bilgilere göre, muhalefet milletvekilleri tarafından sunulan üç ayrı teklif; emeklilerin sosyal haklarından maaş hesaplama sistemine ve yıllardır tartışılan aylık farklarına kadar üç farklı alanda önemli değişiklikler öngörüyor.

HAZİRAN AYI İÇİN YILLIK 'TATİL DESTEĞİ' ÖNERİSİ

Meclis'e sunulan ilk teklif, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Ek 18’inci maddesinde değişiklik yapılmasını öngörüyor. Teklife göre:

Emeklilere her yıl haziran ayında net asgari ücret tutarında özel bir destek ödemesi yapılması planlanıyor.

Söz konusu desteğin yalnızca yurt içi dinlenme tesislerinde kullanılabileceği belirtiliyor.

Uygulama usul ve esaslarının Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından düzenlenmesi hedefleniyor.

MAAŞ ADALETSİZLİĞİ İÇİN İNTİBAK ADIMI

Gündemdeki ikinci kanun teklifi, 5510 sayılı Kanun’a Ek Madde 25 eklenmesini kapsıyor. Düzenleme, özellikle 2000 yılı ve sonrasında emekli olan vatandaşlar ile eski emekliler arasında oluşan aylık farklarının giderilmesini ve prim gün sayılarına göre maaşlarda dengeleme yapılmasını amaçlıyor.

MAAŞ HESAPLAMA SİSTEMİNDE KRİTİK DEĞİŞİKLİK

Meclis’e sunulan üçüncü teklif ise emekli aylıklarının belirlenmesinde kilit rol oynayan Aylık Bağlama Oranı’nın (ABO) yeniden düzenlenmesini içeriyor. 5510 sayılı Kanun’un 29’uncu maddesine yönelik teklifin ayrıntıları şu şekildedir:

Mevcutta her 360 günlük prim için %2 olarak uygulanan ABO'nun %3'e çıkarılması isteniyor.

Teklifin yasalaşması halinde, 25 yıl prim ödeyen bir çalışanın maaş bağlama oranı %50'den %75 seviyesine yükselecek.

Kanuna eklenecek geçici madde ile mevcut emeklilerin maaşlarının da bu yeni oran üzerinden güncellenmesi talep ediliyor.

İlgili kanun tekliflerinin önümüzdeki günlerde Meclis ihtisas komisyonlarında görüşülmesi bekleniyor.