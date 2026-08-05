Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda bulunan Sparta şehri yakınlarında, Mistras köyünde yaşayan mahalle sakinleri, uzun süredir haber alamadıkları yaşlı adam için yetkililere ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, aileye ait ve kullanılmayan bir otelin bodrum katındaki dondurucuda yaşlı adamın cesedini buldu. Gözaltına alınan şüphelinin, babasının yaklaşık iki buçuk yıl önce öldüğünü ve cesedi dondurucuya koyduğunu itiraf ettiği kaydedildi. Mahalle sakinleri ise emekli öğretmeni en az dört yıldır görmediklerini ifade etti. Polis tarafından yapılan açıklamada, 90 yaşındaki emekli öğretmenin doğal nedenlerle öldüğü, olaya ilişkin cinayet şüphesinin bulunmadığı bildirildi. Babasının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi incelemesinin ardından netleşecek. 55 yaşındaki oğul hakkında "dolandırıcılık", "yanıltıcı beyanda bulunma" ve evinde havalı silah ele geçirilmesi üzerine "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından adli işlem başlatıldı.

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