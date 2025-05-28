Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Kurban Bayramı'na ayılı günler kala emekliler, 4 bin TL tutarındaki bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağını sorgulamaya başladı. Resmi bir açıklama olmamakla birlikte, uzman isim Ankara'dan aldığı kulis bilgisini canlı yayında paylaştı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

TGRT Haber canlı yayınında konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş şu ifadeleri kullandı:

"Emekli ikramiyesi ile ilgili günler öncesinden de paylaştım. Bununla ilgili bir yasal düzenleme beklemiyoruz. Zaten ramazan ayında yüzde 4 bin TL olmuştu. Dolayısıyla kurban bayramında da 4 bin TL olacağını söyleyebiliriz. Bununla ilgili herhangi bir hükümet tarafından açıklama yapılmasına da gerek yok. Bununla ilgili SGK sadece takvimlendirecek. Takvimlendirme yaptığı zaman ödenecek.

Bizim Ankara'daki kulis bilgilerimiz salı gününden itibaren başlayacağı yönünde. Yani en geç haftaya salı günü itibarıyla başlar ve 5 Haziran perşembe günü arife gününe kadar bütün ikramiyeler ödenecek.

Peki, ödemeler nasıl yapılacak? Yine öncelikle SSK'lılardan başlanacak. Emeklilik tahsis numarasına göre verilmeye başlanacak. Bağkur emeklileri ve memur emeklilerine bu şekilde ödenecek. Özetle önümüzdeki hafta salı günü, bir ihtimal pazartesi de olabilir ve perşembe günü ödemeler bitecek. Takvimin bu şekilde olması yönünde almış olduğumuz güçlü bir kulis bilgimiz var.

MAAŞLAR ERKEN ÖDENEBİLİR Mİ?

Emeklilerin çok yoğun bir sorusu var ve memurların; bizim maaşımız bayramdan önce cebimize girecek mi diye. Biliyorsunuz memur maaşları ayın 15'inde ödeniyor normalde. Bayram 6 Haziran'da başlıyor. Memur emeklilerinin bayramdan önce yatacağını söyleyebiliriz.

Memur emeklilerinin maaş ödeme takvimi ayın başıyla 5'i arasında olduğu için memur emeklilerinin maaşı bayramdan önce yatacak, bununla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Sıkıntı şu; biliyorsunuz kurban bayramı, emeklilerimizin kurban kesmeleri durumu söz konusu ve maaşlarının erken ödenmesi halinde rahatlayacak. Şimdi SSK emeklilerinin maaşı normalde ayın 17'si ile 26'sında, Bağkur emeklilerininse 25'i ile 28'inde ödeniyor.

Bunu da pazartesi günkü kabine toplantısında karar verilecek. Eğer erken ödeme durumu olursa bir ihtimal hem bayram ikramiyeleri hem maaşlar topluca ödenmesi büyük bir olasılık, bunu da görmüş olacağız. Çalışan memurlarınki ayın 15'inde olduğu için yine kamu işçileri de ayın 15'inde olduğu için 15'inden 5'ine çekilebilir, daha erken ödenebilir, böyle bir durum var. Bunlar dışında SSK, Bağkur emeklilerininse ayın 17'sinde başlıyor, 28'ine kadar, bunların da geri çekilme durumu var.

En azından maaşlar erken ödenmesi halinde ibadetlerini de ifa etme imkanı olabilir. Dolayısıyla pazartesi günkü kabine toplantısında bunun netleşeceğini söyleyebiliriz" dedi.